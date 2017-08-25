В Ногликском районе браконьеры перекрыли нерестовую реку на территории памятника природы

22 августа на особо охраняемой природной территории «Лунский залив» в устье нерестовой реки Тэнги сотрудники Ногликского лесничества совместно с полицейскими и представителями Росгвардии задержали группу лиц (5 человек), незаконно добывающих горбушу при помощи невода, полностью перекрывая вход в реку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

При этом нарушители использовали мотолодку «Кавасаки» с лодочным мотором «Ямаха-40». По данному факту производится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отягчающим обстоятельством является то, что нарушение совершалось на территории памятника природы.

Помимо этого, итогом проведении совместных рейдов с представителями ОМВД и Росгвардии в Ногликском районе за август стали несколько уголовных дел по фактам незаконной добычи водных биоресурсов. Составлено 5 административных протоколов по статье 8.37 (часть 1 и часть 2) за нарушение правил охоты, изъято 3 единицы огнестрельного оружия.