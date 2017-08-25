35-летний южносахалинец убил товарища из-за спора за телеканал

В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя планировочного района Луговое. Он обвиняется в убийстве и краже, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

Уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир дома № 153 по проспекту Мира областного центра тела 47-летнего хозяина квартиры с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, обвиняемый находился в гостях у потерпевшего, они смотрели телевизор. Между мужчинами возник конфликт на почве того, какой канал телепередач смотреть, в ходе которого хозяин квартиры ударил гостя. Последний встал, пошел на кухню, взял нож, подошел к обидчику и нанес ему по различным частям тела не менее 7 ударов. После этого обвиняемый отнес тело в ванную, собрал бытовую технику и покинул место происшествия. Впоследствии ноутбук и телевизор обвиняемый продал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.