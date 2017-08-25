В Корсакове стартовал молодежный гражданско-патриотический форум

В селе Лесном Корсаковского округа стартовал межмуниципальный молодежный гражданско-патриотический форум «КорсакоV 2017», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете. Его участниками стали делегаты из 6 муниципальных образований Сахалинской области.

В их числе, помимо корсаковцев, представители Александровск-Сахалинского, Невельска, Долинска, Холмска и Южно-Сахалинска.

Цель форума - создание условий для самореализации молодых людей в процесс решения наиболее актуальных проблем в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи области в рамках реализации стратегии государственной молодежной политики.

Поприветствовал участников форума и пожелал успехов в творчестве и профессиональном развитии глава администрации Корсаковского округа Александр Рудаков.

В первый день форума ребята приняли участие в мастер-классе по стрельбе из лука, а председатель совета общественной организации «Молодежное поисковое движение «Франтирер», методист центра детско-юношеского туризма Александр Челнаков представил лекцию-презентацию «Из истории 2-го партизанского отряда». Знакомство с историей родного края является одной из важных задач форума «КорсакоV 2017».

Также в день открытия форума участников ждали квест «Загадки Магистра», шоу иллюзиониста и патриотический час с просмотром тематических фильмов.

Впереди большая насыщенная программа, в рамках которой запланированы военно-патриотическая эстафета «Патриот и гражданин», экскурсия к памятнику сахалинских ездовых «История сахалинских хасок», интерактивная игра по профориентации «Арт-профи», программа «Корсаковский интеллектуальный ресурс», всероссийский исторический квест «1943. Все для фронта» и многое другое.