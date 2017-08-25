Южносахалинцы с готовностью обсудили поддержку ТОСов

В Южно-Сахалинске прошел очередной форум на тему развития территориального общественного самоуправления. На площадке обсудили практический опыт социальных инициатив и лучших практик горожан. Беседа в областной библиотеке прошла в формате «вопрос-ответ», и, что особо отмечают организаторы, заинтересовала всех присутствующих.

Как отметили на форуме, органы ТОС - первые помощники власти, которые помогают учесть мнение каждого жителя в решении тех или иных задач. А интерес южносахалинцев к территориальному общественному самоуправлению растет.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) - это форма самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования. К таким территориям относятся: микрорайон, квартал, улица, двор, дом, подъезд.

- На встрече собрались люди из разных районов Южно-Сахалинска. Тема интересна - присутствующие смогли обсудить какие-то осуществленные инициативы, разобрать примеры, рабочие моменты. За ТОСами будущее, я считаю - ведь со двора начинается наша городская жизнь, и их нужно обустраивать. Суть такого форума - донести посыл о том, что у каждого есть возможность поучаствовать в благоустройстве места, где живешь. При этом важно, что решать нужно совместно - что появится во дворе, это должны обсуждать все жильцы. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Люди должны знать, что власти идут им навстречу, но нужна и инициатива граждан. Сделайте первый шаг, обсудите, что именно вы хотите - детскую площадку, футбольное поле, и вам помогут решить вопрос, - прокомментировал присутствовавший на форуме депутат городской думы Юрий Цой. Если обсуждаемый проект получает поддержку горожан и администрации, есть высокая доля вероятности, что он будет реализован.

На сегодня в Южно-Сахалинске созданы уже более 10 ТОСов, еще ряд - в планах на осуществление. И город, и область готовы помочь горожанам, поддержать советом, средствами - надо только самим не сидеть сложа руки.

- У нас было волнение, что придет мало людей - но в итоге был полный зал. На форуме был озвучены планы, вопросы взаимодействия с властями. Присутствовали представители правительства, озвучили, что губернатор поддерживает инициативу. Самое важное то, что были обсуждения, были вопросы, предложения из зала - значит, людям не всё равно, им важно и интересно. Каждый сам создает то, что будет у него во дворе - такой посыл форума», - прокомментировал координатор общественной организации «Совет жителей «Южный» Максим Трофимов.

Месяцем ранее управление внутренней политики администрации областного центра объявило о начале приема заявок на участие в конкурсе благоустройства среди территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Южно-Сахалинска. Победители получат гранты на реализацию своих задумок. Максимальный размер субсидии на один грант - 500 тысяч рублей. В августе власти объявили дополнительный конкурс на получение гранта. Прием заявок идет до 31 августа.