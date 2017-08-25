25 августа 2017 г., 13:47

Равнодушная южносахалинка задолжала почти миллион рублей алиментов ребенку

Жительница Александровск-Сахалинского района, злостно уклоняющаяся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечена кадм инистративной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.

Женщина, лишенная родительских прав в отношении собственного ребенка, который воспитывается в приемной семье, умышленно не исполняла возложенные на нее судом обязательства о выплате алиментов. В результате задолженность составила 940 тысяч рублей.

Нерадивая мать официально нигде не работала, доходы скрывала и всячески старалась избегать общения с судебными приставами. Специалистам удалось установить место ее фактического пребывания, а затем доставить неплательщицу в отдел судебных приставов, где в отношении нее составлен протокол за игнорирование родительских обязательств.

Мировой судья признал должницу виновной и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ, к которым она уже приступила в ООО «Александровская строительная компания». Если сахалинка не одумается, ей грозит уголовная ответственность.