В Красногорском детдоме произошел пожар

В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

Первый пожарный расчет прибыл на место через четыре минуты. К этому времени наблюдалось пламенное горение и сильное задымление первого этажа на общей площади 18 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 02:59), а в 03:13 - полностью ликвидировано.

В тушении было задействовано 6 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.