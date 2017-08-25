25 августа 2017 г., 14:21

Сахалинец украл телевизор друга

24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже 25-летнего жителя райцентра.

Подозреваемый являлся знакомым заявителя и частенько приходил к нему домой. В один из дней хозяин отлучился по делам и забыл запереть входную дверь. Это обнаружил подозреваемый, зашедший к нему в гости. Воспользовавшись данным случаем, злоумышленник беспрепятственно проник в квартиру и похитил телевизор. Краденое он продал одному из знакомых за бесценок.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.