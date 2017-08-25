25 августа 2017 г., 14:27

На Сахалине снова пройдет «Ночь кино»

27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».

В этот день акция пройдет в 85 субъектах РФ. Главной площадкой акции в Южно-Сахалинске является кинотеатр под открытым небом, который находится на площади перед Домом правительства.

Зрителей ждет развлекательная программа с конкурсами и викторинами, призами и подарками от партнеров мероприятия. В 21:00 в режиме нон-стоп начнутся показы фильмов.

Расписание показов уличного кинотеатра:

21:30 - «Снежная королева. Огонь и лед» (Россия), Реж. Алексей Цицилин, 90', 6+

23:20 - «Кухня. Последняя битва» (Россия), Реж. Антон Федотов, 110', 12+

01:30 - «28 панфиловцев» (Россия), Реж. Ким Дружинин, Андрей Шальопа, 105', 12+

03:15 - «Время первых» (Россия), Реж. Дмитрий Киселев, 140', 6+

Вход будет свободный на удобные места.

Организаторы мероприятия в Сахалинской области - министерство культуры и архивного дела Сахалинской области и государственное автономное учреждение культуры «Сахалинское кинодосуговое объединение».

Справки по телефону: 8 (4242) 72-27-77.