Еще 100 сахалинских школьников отдохнут в Крыму

25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

На отдых и оздоровление отправились дети из числа одаренных школьников, победителей спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад.

По поручению губернатора Сахалинской области второй год подряд у 500 юных островитян есть возможность провести свои летние каникулы за пределами области в Республике Крым и Севастополе. Путевки для ребят полностью оплачены за счет средств областного бюджета. Родители несут расходы только за половину стоимости проезда до лагеря (17 325 рублей). Для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, поездка полностью бесплатная.

- В этом году наше ведомство предварительно провело все необходимые конкурсные процедуры по приобретению авиабилетов и путевок для отправления детей на отдых за пределами Сахалинской области. Благодаря экономии во время проведения конкурсных процедур, нам удалось дополнительно закупить 100 путевок. Сегодня еще одна группа сахалинских детей вылетела на отдых в Крым. В нее вошли школьники из 15 районов области, - рассказала министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

Сегодняшняя группа сахалинцев вылетела на отдых в оздоровительный лагерь «Арт Квест». В здравнице для детей организовано 5-разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) по сбалансированному детскому меню с элементами шведского стола.

По словам руководства данного оздоровительного центра, для отдыхающих ребят предусмотрена интересная и насыщенная культурно-развлекательная и спортивная программа. База лагеря имеет собственный песчано-галечный пляж, который расположен всего в 50 метрах учреждения. Территория пляжа оборудована теневыми навесами, на воде есть надувные водные аттракционы. В лагере обеспечена круглосуточная охрана.

Занятия в морском, туристическом, спортивных клубах, купание, водные занятия осуществляются под тщательным наблюдением медперсонала лагеря, спасателей и инструкторов. Медицинский персонал лагеря постоянно осуществляет контроль за работой пищеблока, также инспектируется санитарное состояние территории, жилых помещений.