Дмитрий Медведев обсудил на Сахалине вопросы развития региона 

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Досрочное голосование на судах портов приписки Невельск, Холмск и Корсаков продлится до 9 сентября
На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.
В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.
За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».
25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Жительница Александровск-Сахалинского района, злостно уклоняющаяся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечена к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске прошел очередной форум на тему развития территориального общественного самоуправления. На площадке обсудили практический опыт социальных инициатив и лучших практик горожан. Беседа в областной библиотеке прошла в формате «вопрос-ответ», и, что особо отмечают организаторы, заинтересовала всех присутствующих.
В селе Лесном Корсаковского округа стартовал межмуниципальный молодежный гражданско-патриотический форум «КорсакоV 2017», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете. Его участниками стали делегаты из 6 муниципальных образований Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя планировочного района Луговое. Он обвиняется в убийстве и краже, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
22 августа на особо охраняемой природной территории «Лунский залив» в устье нерестовой реки Тэнги сотрудники Ногликского лесничества совместно с полицейскими и представителями Росгвардии задержали группу лиц (5 человек), незаконно добывающих горбушу при помощи невода, полностью перекрывая вход в реку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
24 августа подошел к концу XIII Всероссийский кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». С 8 августа артисты дали 14 концертов по всему Сахалину, рассказали ТИА «Острова» в областном Центре народного творчества.
24 августа в Южно-Сахалинске в региональном центре тестирования ГТО «Спартак» прошел день открытых дверей. Специалисты подготовили для сахалинцев разнообразную программу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Следователи в Южно-Сахалинске ведут проверку по факту смерти жительницы областного центра. 24 августа в 18 часов поступило сообщение о том, что на предподъездной территории дома № 271 корпус 1 по улице Комсомольской обнаружено тело женщины, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В островном регионе побывал Дмитрий Васильев - двухкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону. В настоящий момент Дмитрий Владимирович является директором спортивной школы в Санкт-Петербурге и председателем федерации биатлона Санкт-Петербурга, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В правительстве островного региона прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Дня шахтера и 295-летию с начала угледобычи в России. В зале присутствовали ветераны труда, заслуженные шахтеры и работники угольной промышленности, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Посетителей южносахалинского зоопарка в эти выходные ждут театрализованное представление, интерактивные игры и мастер-классы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.
24 августа в киноконцертном зале «Октябрь» в рамках Дней культуры Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинске состоялся концерт ансамбля «Эссе-Квинтет». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
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Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».
- Наши коллеги из регионального отделения Сахалинской области поднимали на встрече с председателем партии вопросы, которые волнуют жителей всего региона, у которого есть свои уникальные географические особенности. Эти вопросы туризма, формирования комфортной городской среды, культуры, подготовки специалистов в области агропромышленного производства. Традиционно по итогам встречи с партактивом все вопросы и предложения будут тщательно проработаны как на уровне правительства, так и на уровне нашей фракции в Государственной Думе, - сказал секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов, комментируя итоги встречи.
В качестве примера он привел законопроект о рыболовстве, который Госдума рассмотрит осенью во втором чтении и куда по итогам встречи будут внесены поправки.
- Поддержка председателя партии крайне важна для регионального отделения, особенно в преддверии выборов в Сахалинскую областную Думу 10 сентября. Такая прямая коммуникация с Дмитрием Анатольевичем дает возможность довести до жителей региона ответы на волнующие вопросы, - заключил Неверов.
Встреча председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с партактивом в Южно-Сахалинске - это огромный импульс для участников выборов в Сахалинскую областную Думу. Об этом заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Борис Мисиков.
Он отметил, что встреча в таком формате в регионе прошла впервые.
- Мы собрали в одном месте председателя партии, секретаря Генсовета, руководителя федерального исполкома, а также многих наших партийных коллег. Для нашей партийной организации это огромный импульс. А поскольку участвовали почти все, кто идет на выборы в Сахалинскую областную Думу, я думаю, это для них неоценимый опыт, - уверен партиец.
- Спасибо нашим гостям. Для нас это будет хорошее подспорье в будущем, - резюмировал он.
В единый день голосования 10 сентября в 16 регионах будут избираться высшие должностные лица (в том числе, в Адыгее, где глава будет избираться депутатами республиканского парламента), в 6 субъектах РФ состоятся выборы в региональные парламенты (Краснодарский край, Республика Северная Осетия - Алания, Удмуртская Республика, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область), в 11 регионах - в представительные органы административных центров (Курская область, Тверская область, Ярославская область, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Республика Алтай, Алтайский край, Омская область, Камчатский край, Приморский край) и выборы главы города Якутск. Помимо этого, предстоят довыборы депутатов Госдумы по 112-му Кингисеппскому и 77-му Брянскому одномандатным округам.
«Единая Россия» по итогам региональных конференций выдвинула 1 265 кандидатов на 677 замещаемых в регионах мандатов на выборах депутатов региональных заксобраний и представительных органов административных центров.
- Списки сформированы по итогам открытого предварительного голосования партии, и наши региональные отделения выдвинули тех, кто уже заручился поддержкой людей, - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.
Досрочное голосование на судах портов приписки Невельск, Холмск и Корсаков продлится до 9 сентября
На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.
В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.
За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».
25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Жительница Александровск-Сахалинского района, злостно уклоняющаяся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечена к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске прошел очередной форум на тему развития территориального общественного самоуправления. На площадке обсудили практический опыт социальных инициатив и лучших практик горожан. Беседа в областной библиотеке прошла в формате «вопрос-ответ», и, что особо отмечают организаторы, заинтересовала всех присутствующих.
В селе Лесном Корсаковского округа стартовал межмуниципальный молодежный гражданско-патриотический форум «КорсакоV 2017», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете. Его участниками стали делегаты из 6 муниципальных образований Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя планировочного района Луговое. Он обвиняется в убийстве и краже, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
22 августа на особо охраняемой природной территории «Лунский залив» в устье нерестовой реки Тэнги сотрудники Ногликского лесничества совместно с полицейскими и представителями Росгвардии задержали группу лиц (5 человек), незаконно добывающих горбушу при помощи невода, полностью перекрывая вход в реку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
24 августа подошел к концу XIII Всероссийский кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». С 8 августа артисты дали 14 концертов по всему Сахалину, рассказали ТИА «Острова» в областном Центре народного творчества.
24 августа в Южно-Сахалинске в региональном центре тестирования ГТО «Спартак» прошел день открытых дверей. Специалисты подготовили для сахалинцев разнообразную программу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Следователи в Южно-Сахалинске ведут проверку по факту смерти жительницы областного центра. 24 августа в 18 часов поступило сообщение о том, что на предподъездной территории дома № 271 корпус 1 по улице Комсомольской обнаружено тело женщины, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В островном регионе побывал Дмитрий Васильев - двухкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону. В настоящий момент Дмитрий Владимирович является директором спортивной школы в Санкт-Петербурге и председателем федерации биатлона Санкт-Петербурга, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В правительстве островного региона прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Дня шахтера и 295-летию с начала угледобычи в России. В зале присутствовали ветераны труда, заслуженные шахтеры и работники угольной промышленности, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Посетителей южносахалинского зоопарка в эти выходные ждут театрализованное представление, интерактивные игры и мастер-классы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.
24 августа в киноконцертном зале «Октябрь» в рамках Дней культуры Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинске состоялся концерт ансамбля «Эссе-Квинтет». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
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