Дмитрий Медведев обсудил на Сахалине вопросы развития региона

Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».

- Наши коллеги из регионального отделения Сахалинской области поднимали на встрече с председателем партии вопросы, которые волнуют жителей всего региона, у которого есть свои уникальные географические особенности. Эти вопросы туризма, формирования комфортной городской среды, культуры, подготовки специалистов в области агропромышленного производства. Традиционно по итогам встречи с партактивом все вопросы и предложения будут тщательно проработаны как на уровне правительства, так и на уровне нашей фракции в Государственной Думе, - сказал секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов, комментируя итоги встречи.

В качестве примера он привел законопроект о рыболовстве, который Госдума рассмотрит осенью во втором чтении и куда по итогам встречи будут внесены поправки.

- Поддержка председателя партии крайне важна для регионального отделения, особенно в преддверии выборов в Сахалинскую областную Думу 10 сентября. Такая прямая коммуникация с Дмитрием Анатольевичем дает возможность довести до жителей региона ответы на волнующие вопросы, - заключил Неверов.

Встреча председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с партактивом в Южно-Сахалинске - это огромный импульс для участников выборов в Сахалинскую областную Думу. Об этом заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Борис Мисиков.

Он отметил, что встреча в таком формате в регионе прошла впервые.

- Мы собрали в одном месте председателя партии, секретаря Генсовета, руководителя федерального исполкома, а также многих наших партийных коллег. Для нашей партийной организации это огромный импульс. А поскольку участвовали почти все, кто идет на выборы в Сахалинскую областную Думу, я думаю, это для них неоценимый опыт, - уверен партиец.

- Спасибо нашим гостям. Для нас это будет хорошее подспорье в будущем, - резюмировал он.

В единый день голосования 10 сентября в 16 регионах будут избираться высшие должностные лица (в том числе, в Адыгее, где глава будет избираться депутатами республиканского парламента), в 6 субъектах РФ состоятся выборы в региональные парламенты (Краснодарский край, Республика Северная Осетия - Алания, Удмуртская Республика, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область), в 11 регионах - в представительные органы административных центров (Курская область, Тверская область, Ярославская область, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Республика Алтай, Алтайский край, Омская область, Камчатский край, Приморский край) и выборы главы города Якутск. Помимо этого, предстоят довыборы депутатов Госдумы по 112-му Кингисеппскому и 77-му Брянскому одномандатным округам.

«Единая Россия» по итогам региональных конференций выдвинула 1 265 кандидатов на 677 замещаемых в регионах мандатов на выборах депутатов региональных заксобраний и представительных органов административных центров.

- Списки сформированы по итогам открытого предварительного голосования партии, и наши региональные отделения выдвинули тех, кто уже заручился поддержкой людей, - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.