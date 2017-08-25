25 августа 2017 г., 16:46

ВТБ на треть нарастил розничный кредитный портфель на Сахалине

За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Портфель депозитов физических лиц банка в регионе вырос за 6 месяцев 2017 года на 12 %, превысив 7,1 миллиарда рублей.

Областные предприятия малого бизнеса получили в первом полугодии финансирование в ВТБ в объеме 690 миллионов рублей (рост 36 % к аналогичному периоду прошлого года).

За этот же период банк выдал более полумиллиарда рублей потребительских кредитов. Средний размер займа жителя области вырос на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 680 тысяч рублей.

Объем выданных ВТБ в регионе ипотечных кредитов в первом полугодии увеличился почти на 20 %, до 177 миллионов рублей. Средняя сумма займа достигла 2,8 миллиона рублей, что на 10 % превышает показатель первого полугодия прошлого года. 85 % жилья по ипотеке клиенты банка на Сахалине приобретают на вторичном рынке, каждую десятую квартиру покупают в других регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи.