На Сахалине обсудили общественный контроль за выборами

В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.

В регионе идет подготовка к Единому дню голосования 10 сентября.

24 августа за одним столом в зале заседаний областной научной библиотеки собрались члены избирательной комиссии Сахалинской области, представители правительства региона, общественники, представители партий, юристы, политологи и журналисты.

- Надеюсь, что наш сегодняшний диалог будет предметным, конструктивным и, возможно, позволит нам обозначить болевые точки, которые есть в процессе избирательной кампании, наметить на будущее совместные проекты, - отметила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова, открывая заседание.

Основные вопросы, которые были озвучены в ходе круглого стола, касались деятельности избирательных комиссий, мониторинга предвыборной кампании, взаимодействия региональных экспертов с ассоциацией.

- Мы видим свою задачу в том, чтобы наблюдать, как проходит кампания, как проходит голосование, наша позиция такая - избирательная система у нас несовершенна, ее надо совершенствовать. Для этого мы собираем и формируем предложения, в том числе для законодателей. К примеру, из последнего, чего мы добились - введения ответственности за участие в так называемой «карусели». Когда формально тот, кто нарушал закон, нес ответственность, а тот участник, который приходил и получал чужой бюллетень, он никакой ответственности не нес, - сообщил член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров.

- Есть вещи, за которые мы бьемся очень долго - допустим, мы считаем, что сентябрьский день голосования крайне неудачен. У нас не тропическая страна, и люди пользуются последними теплыми днями, отдыхая, куда-то выезжая. Плюс огромная нагрузка на учителей, многие их которых являются членами избирательных комиссий. И им приходится готовиться и к выборам, и к занятиям, - выразил свое мнение Федоров.

Эксперт считает, что будет разумно сделать какую-то одну дату для федеральных выборов, а регионам предоставить возможность самим выбирать дату голосования для «местных».

Кроме того, «Гражданский контроль» выступает против муниципального фильтра - сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав регионов.

- Мы работаем и с избирателями - но тут нам похвастаться нечем. Мы считаем, что у нас в стране очень маленькая явка на выборах. При этом явка - это показатель легитимности избранной власти. Мы пытаемся объяснить людям важность голосования. И считать, что за них все решено - нельзя, это технически невозможно. Никто не переписывает протоколы, - высказался Владимир Федоров.

- Присутствующие здесь, я думаю, точно знают с нашей стороны - как идет избирательная кампания в Сахалинской области. О деятельности мы информируем постоянно. Для участия в выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва мы зарегистрировали 10 партий, одной было отказано. Я считаю, что 10 партий - это достаточно конкурентные условия. После выборов мы планируем провести анализ, как именно партии готовились к регистрации. Возможно, организуем круглый стол или семинар. В комиссии было много вопросов к участникам. Не все были, скажем так, «отличниками», но тем не менее, комиссия оказывала все методические консультации. Если оценить с точки зрения жалоб - я бы не сказала, что кампания проходит в активных жалобах. Они поступают, все моменты разбираются. Мне бы хотелось слышать вас, коллеги, чтобы была обратная связь. Если есть какие-то предложения, давайте вместе обсуждать и совершенствовать избирательную систему, - отметила в ходе круглого стола председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

Одним из главных тезисов круглого стола стал такой: легитимность выборов должна помогать контролировать общественность. Член совета Ассоциации НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Фёдоров привёз учебное пособие по организации общественного наблюдения на выборах, которое передал руководителю Общественной палаты Сахалинской области Владимиру Иконникову.

На мероприятии особо упомянули то, что в июле 2017 года избирательная комиссия Сахалинской области и региональная Общественная палата подписали соглашение о сотрудничестве. И общественники планируют провести свое наблюдение в регионе.

Председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников рассказал о планах проведения мониторинга избирательных кампаний на предстоящих выборах.

- У нас постоянное, активное сотрудничество с избирательной комиссией региона. Наше взаимодействие заключается, в том числе, и в разъяснении новшеств в законодательстве - по новому порядку голосования. Мы смотрим организационные выборные моменты - это очень важно. Кроме того, планируем 10 сентября 2017 года отправить членов Общественной палаты в разные районы региона для обеспечения наблюдения за ходом выборов на участках, - прокомментировал Владимир Иконников.

По его словам, после выборов представители Общественной палаты планируют провести встречу с членами избирательной комиссии, где расскажут обо всех нюансах, которые будут выявлены.

- Хочу сказать, вопросы по нашей работе не касаются каких-то юридических тем, они касаются организации. Не секрет, что в большинстве случаев избирательные комиссии находятся на территориях образовательных, социальных учреждений. Нужно наблюдать, как все организовано, внимательно ли отношение контролирующих органов - и так далее, - отметил Владимир Иконников.

Председатель избирательной комиссии Виктория Черкасова отметила, что сотрудничество с общественниками всегда было плотным, взаимодействие налажено.

В рамках круглого стола затронули еще один важный вопрос - о работе с молодежью и повышении ее электоральной активности, и активности граждан в целом. Так, на эту тему высказалась Юлия Жолудева, секретарь самой большой территориальной комиссии региона - Южно-сахалинской городской ТИК.

- Мы провели анализ - у нас 2 414 избирателей (из более 142 тысяч) на момент Единого дня голосования уже достигнут возраста совершеннолетия. Это очень много, на выборах депутатов Госдумы таковых было на 800 меньше. Мы работаем над тем, чтобы они были информированы о том, какая кампания идет в регионе, что нужно реализовывать свое право. 42 366 избирателей в Южно-Сахалинске находятся в возрасте от 18 до 35 лет - практически треть всех избирателей. Анализируя прошлые выборы, скажу, что из этого количества голосовать пришло всего 10 713. Пассивная позиция среди молодежи, нежелание участвовать в выборном процессе вызывают особую озабоченность. Меры по информированию принимались, но нужно будет усиливаться. Так, к примеру, на будущий учебный год у нас запланированы мероприятия для учащихся 9-11 классов, - сообщила секретарь Южно-Сахалинской ТИК Юлия Жолудева. Этот вопрос вызвал обсуждения среди присутствующих.

Задать интересующие вопросы, обсудить важные моменты, высказаться смогли сахалинские представители партий, правозащитники. Всем желающим дали слово.

Член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров сообщил, что по итогам проведения таких круглых столов в городах России готовятся рекомендации по усовершенствованию избирательной системы и процедуры проведения выборов. Они направляются в Центральную избирательную комиссию и в администрацию президента России.