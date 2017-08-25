25 августа 2017 г., 18:00

Досрочное голосование на судах портов приписки Невельск, Холмск и Корсаков продлится до 9 сентября

На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.

Так, в избирательную комиссию региона поступили обращения Корсаковской, Поронайской, Северо-Курильской, Томаринской и Южно-Сахалинской городской территориальных избирательных комиссий о возложении на участковые избирательные комиссии по выборам депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов в соответствующих муниципальных образованиях, назначенных на 10 сентября 2017 года.

В итоге согласован перечень выборов, назначенных на 10 сентября 2017:

№ п/п Наименование избирательной комиссии, принявшей обращение Наименование избирательной кампании 1 Корсаковская территориальная избирательная комиссия Выборы депутатов Собрания Корсаковского городского округа шестого созыва 2 Поронайская территориальная избирательная комиссия Выборы депутатов Собрания Поронайского городского округа второго созыва 3 Северо-Курильская территориальная избирательная комиссия Выборы депутатов Собрания Северо-Курильского городского округа шестого созыва 4 Томаринская территориальная избирательная комиссия Выборы депутатов Собрания Томаринского городского округа седьмого созыва 5 Южно-Сахалинская городская территориальная избирательная комиссия Дополнительные выборы депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска пятого созыва

Также на прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели обращения Корсаковской территориальной избирательной комиссии, Невельской и Холмской судовых территориальных избирательных комиссий - о проведении досрочного голосования на избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва будут находиться в плавании.

В итоге избирательная комиссия Сахалинской области разрешила в период с 24 августа по 9 сентября 2017 года провести досрочное голосование:

- на избирательных участках с № 741 по № 772, образованных на судах порта приписки Корсаков, которые будут находиться в день голосования в плавании;

- на избирательных участках с № 551 по № 634, образованных на судах порта приписки Невельск, которые будут находиться в день голосования в плавании;

- на избирательных участках с № 400 по № 441, образованных на судах порта приписки Холмск, которые будут находиться в день голосования в плавании.

- на иных избирательных участках, образуемых Корсаковской территориальной избирательной комиссией, Невельской и Холмской судовыми территориальными избирательными комиссиями в соответствии с частью 2 статьи 10 Закона Сахалинской области «О выборах депутатов Сахалинской областной Думы», на основании постановления избирательной комиссии Сахалинской области от 11.08.2017 № 35/257 «О сроках образования избирательных участков на судах, находящихся в день голосования в плавании».

Корсаковской ТИК, Невельской и Холмской судовым ТИК поручено довести информацию до сведения участковых комиссий избирательных участков; установить контроль за принятием решений о дне досрочного голосования, доведением информации о дне, месте и времени досрочного голосования до сведения избирателей и проведением досрочного голосования; также поручено направлять в избирательную комиссию Сахалинской области всю информацию.