День шахтера в Углегорском районе прошел с размахом

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Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском – в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
3 сентября на Сахалине будет дан старт сезона дзюдо. В предстоящее воскресенье состоится главный региональный турнир года для юношей трех возрастных групп, сообщили ТИА «Острова» в региональной федерации дзюдо и самбо.
Досрочное голосование на судах портов приписки Невельск, Холмск и Корсаков продлится до 9 сентября
На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.
В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.
За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».
25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Жительница Александровск-Сахалинского района, злостно уклоняющаяся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечена к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске прошел очередной форум на тему развития территориального общественного самоуправления. На площадке обсудили практический опыт социальных инициатив и лучших практик горожан. Беседа в областной библиотеке прошла в формате «вопрос-ответ», и, что особо отмечают организаторы, заинтересовала всех присутствующих.
В селе Лесном Корсаковского округа стартовал межмуниципальный молодежный гражданско-патриотический форум «КорсакоV 2017», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете. Его участниками стали делегаты из 6 муниципальных образований Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя планировочного района Луговое. Он обвиняется в убийстве и краже, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
22 августа на особо охраняемой природной территории «Лунский залив» в устье нерестовой реки Тэнги сотрудники Ногликского лесничества совместно с полицейскими и представителями Росгвардии задержали группу лиц (5 человек), незаконно добывающих горбушу при помощи невода, полностью перекрывая вход в реку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
24 августа подошел к концу XIII Всероссийский кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». С 8 августа артисты дали 14 концертов по всему Сахалину, рассказали ТИА «Острова» в областном Центре народного творчества.
24 августа в Южно-Сахалинске в региональном центре тестирования ГТО «Спартак» прошел день открытых дверей. Специалисты подготовили для сахалинцев разнообразную программу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Следователи в Южно-Сахалинске ведут проверку по факту смерти жительницы областного центра. 24 августа в 18 часов поступило сообщение о том, что на предподъездной территории дома № 271 корпус 1 по улице Комсомольской обнаружено тело женщины, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В островном регионе побывал Дмитрий Васильев - двухкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону. В настоящий момент Дмитрий Владимирович является директором спортивной школы в Санкт-Петербурге и председателем федерации биатлона Санкт-Петербурга, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В правительстве островного региона прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Дня шахтера и 295-летию с начала угледобычи в России. В зале присутствовали ветераны труда, заслуженные шахтеры и работники угольной промышленности, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
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Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина - Солнцевском - в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
Огромные машины виртуозно играли в футбол, разрывали наполненные водой бочки. В ковше самого большого экскаватора даже обустроили жилую комнату с диваном, журнальным столиком и вазой.
- Для нас - это самый необычный День шахтера. Такую внушительную технику видим впервые, хоть и постоянно живем в угледобывающем районе. Ощущения непередаваемые, - признались супруги Евгений и Раиса Марьины, которые несколько минут погостили в гигантском ковше.
В этом году выставка стальных машин приняла вдвое больше посетителей - 1 100. Желающих сюда доставляли бесплатно автобусами и угощали на месте мороженым. В первую очередь приглашали людей, которые не связаны с угольной отраслью, сообщил технический директор разреза Станислав Вегнер. Наибольший интерес техника вызвала у детей - мальчишки и девчонки буквально облепили многотонные грузовики и бульдозеры. Сотрудники компании охотно рассказывали о характеристиках современных машин - следить за обстановкой в них помогают камеры, а большинство манипуляций осуществляется при помощи джойстиков.
- В этом году разрезу исполнилось 30 лет. В юбилейный год мы постарались не просто организовать выставку техники, а показать ее возможности в динамике. К примеру, в жизни сложно увидеть, как экскаватор играет в футбол или как мощная гидравлика поднимает колеса весом с джип, - рассказал Станислав Вегнер. - Ко всему прочему, организовали на карьере массовое действо. На земле краской нарисовали большими буквами аббревиатуру «СУР», обозначающую Солнцевский угольный разрез. Вставших в контуры посетителей фотографировал дрон. Изображения, которые получились, можно будет скачать на сайте Восточной горнорудной компании.
О подобной технике, говорят местные ветераны-горняки, раньше приходилось только мечтать. Два Василия - Самченко и Коган на двоих отдали любимой профессии более полувека. Работали в одной бригаде. Уголь добывали в шахте, практически вручную.
- Технологии нашей молодости и нынешнего времени - это небо и земля. Мы в свое время не работали, а пахали. Более 1 тысячи тонн в сутки угля когда-то считалось рекордом добычи. А сегодня при помощи современных машин из-под земли извлекается в сотни раз больше. Разрезы активно перевооружаются. Все это внушает оптимизм - у нашего района есть будущее, - сообщил Василий Коган.
- Мы видим, что развитие идет, - согласился с коллегой Василий Самченко. - Ну, и конечно, горняки всегда умели праздновать. Очень рады, что традиция больших горняцких праздников в последние годы возобновилась. Спасибо организаторам за яркое мероприятие, которое в этом году собрало тысячи наших жителей.
Главным местом для праздника стала центральная площадь Шахтерска. Наполненная десятками конкурсов и соревнований программа длилась здесь несколько часов. Наибольшее внимание зрителей приковал чемпионат по поеданию шахтёрских тормозков. Посетителей угощали бесплатной армейской кашей и сладкой ватой. В угольную тематику погружали фотозоны и конкурс детских рисунков. Детей развлекали огромные трансформеры, взрослых - приглашенная телезвезда комик Дмитрий Романов и множество творческих коллективов из Москвы, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Настоящий фурор вызвало выступление коллектива барабанщиков «Васильев Грув». Вместе с ними ритмы отбивала вся площадь - всем желающим предварительно раздали более 1 тысячи надувных барабанных палочек.
В адрес горняков по случаю Дня шахтера прозвучало немало поздравлений. К ним присоединился и губернатор области Олег Кожемяко.
- От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Углегорский район встречает его с высокими производственными показателями. В этом году здесь будет добыто 5,5 миллионов тонн «черного золота» - на 2 миллиона тонн больше, чем ежегодно извлекалось в советские годы. А в последующем объемы извлекаемого угля вырастут до 10 миллионов тонн. Хорошие перспективы есть у Солнцевского и Бошняковского разрезов. Областные власти будут содействовать в их разработке. Реализация проектов даст району новые рабочие места и налоги. Это позволит продолжить программы по благоустройству населенных пунктов, ремонту дорог, строительству жилья, социальных и спортивных объектов. Хочу пожелать Углегорскому району, который является лидером горняцкого дела, дальнейших успехов. А его жителям - крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником, с Днем шахтера!
Олег Кожемяко также особо отметил заслуги горняков-ветеранов, которые заложили прочный фундамент для развития угольной отрасли Сахалина. Завершился праздник в Шахтерске красочным салютом.
Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском – в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
3 сентября на Сахалине будет дан старт сезона дзюдо. В предстоящее воскресенье состоится главный региональный турнир года для юношей трех возрастных групп, сообщили ТИА «Острова» в региональной федерации дзюдо и самбо.
Досрочное голосование на судах портов приписки Невельск, Холмск и Корсаков продлится до 9 сентября
На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.
В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.
За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».
25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Жительница Александровск-Сахалинского района, злостно уклоняющаяся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечена к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске прошел очередной форум на тему развития территориального общественного самоуправления. На площадке обсудили практический опыт социальных инициатив и лучших практик горожан. Беседа в областной библиотеке прошла в формате «вопрос-ответ», и, что особо отмечают организаторы, заинтересовала всех присутствующих.
В селе Лесном Корсаковского округа стартовал межмуниципальный молодежный гражданско-патриотический форум «КорсакоV 2017», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете. Его участниками стали делегаты из 6 муниципальных образований Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя планировочного района Луговое. Он обвиняется в убийстве и краже, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
22 августа на особо охраняемой природной территории «Лунский залив» в устье нерестовой реки Тэнги сотрудники Ногликского лесничества совместно с полицейскими и представителями Росгвардии задержали группу лиц (5 человек), незаконно добывающих горбушу при помощи невода, полностью перекрывая вход в реку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
24 августа подошел к концу XIII Всероссийский кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». С 8 августа артисты дали 14 концертов по всему Сахалину, рассказали ТИА «Острова» в областном Центре народного творчества.
24 августа в Южно-Сахалинске в региональном центре тестирования ГТО «Спартак» прошел день открытых дверей. Специалисты подготовили для сахалинцев разнообразную программу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Следователи в Южно-Сахалинске ведут проверку по факту смерти жительницы областного центра. 24 августа в 18 часов поступило сообщение о том, что на предподъездной территории дома № 271 корпус 1 по улице Комсомольской обнаружено тело женщины, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В островном регионе побывал Дмитрий Васильев - двухкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону. В настоящий момент Дмитрий Владимирович является директором спортивной школы в Санкт-Петербурге и председателем федерации биатлона Санкт-Петербурга, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В правительстве островного региона прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Дня шахтера и 295-летию с начала угледобычи в России. В зале присутствовали ветераны труда, заслуженные шахтеры и работники угольной промышленности, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
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