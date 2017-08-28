День шахтера в Углегорском районе прошел с размахом

Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина - Солнцевском - в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

Огромные машины виртуозно играли в футбол, разрывали наполненные водой бочки. В ковше самого большого экскаватора даже обустроили жилую комнату с диваном, журнальным столиком и вазой.

- Для нас - это самый необычный День шахтера. Такую внушительную технику видим впервые, хоть и постоянно живем в угледобывающем районе. Ощущения непередаваемые, - признались супруги Евгений и Раиса Марьины, которые несколько минут погостили в гигантском ковше.

В этом году выставка стальных машин приняла вдвое больше посетителей - 1 100. Желающих сюда доставляли бесплатно автобусами и угощали на месте мороженым. В первую очередь приглашали людей, которые не связаны с угольной отраслью, сообщил технический директор разреза Станислав Вегнер. Наибольший интерес техника вызвала у детей - мальчишки и девчонки буквально облепили многотонные грузовики и бульдозеры. Сотрудники компании охотно рассказывали о характеристиках современных машин - следить за обстановкой в них помогают камеры, а большинство манипуляций осуществляется при помощи джойстиков.

- В этом году разрезу исполнилось 30 лет. В юбилейный год мы постарались не просто организовать выставку техники, а показать ее возможности в динамике. К примеру, в жизни сложно увидеть, как экскаватор играет в футбол или как мощная гидравлика поднимает колеса весом с джип, - рассказал Станислав Вегнер. - Ко всему прочему, организовали на карьере массовое действо. На земле краской нарисовали большими буквами аббревиатуру «СУР», обозначающую Солнцевский угольный разрез. Вставших в контуры посетителей фотографировал дрон. Изображения, которые получились, можно будет скачать на сайте Восточной горнорудной компании.

О подобной технике, говорят местные ветераны-горняки, раньше приходилось только мечтать. Два Василия - Самченко и Коган на двоих отдали любимой профессии более полувека. Работали в одной бригаде. Уголь добывали в шахте, практически вручную.

- Технологии нашей молодости и нынешнего времени - это небо и земля. Мы в свое время не работали, а пахали. Более 1 тысячи тонн в сутки угля когда-то считалось рекордом добычи. А сегодня при помощи современных машин из-под земли извлекается в сотни раз больше. Разрезы активно перевооружаются. Все это внушает оптимизм - у нашего района есть будущее, - сообщил Василий Коган.

- Мы видим, что развитие идет, - согласился с коллегой Василий Самченко. - Ну, и конечно, горняки всегда умели праздновать. Очень рады, что традиция больших горняцких праздников в последние годы возобновилась. Спасибо организаторам за яркое мероприятие, которое в этом году собрало тысячи наших жителей.

Главным местом для праздника стала центральная площадь Шахтерска. Наполненная десятками конкурсов и соревнований программа длилась здесь несколько часов. Наибольшее внимание зрителей приковал чемпионат по поеданию шахтёрских тормозков. Посетителей угощали бесплатной армейской кашей и сладкой ватой. В угольную тематику погружали фотозоны и конкурс детских рисунков. Детей развлекали огромные трансформеры, взрослых - приглашенная телезвезда комик Дмитрий Романов и множество творческих коллективов из Москвы, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Настоящий фурор вызвало выступление коллектива барабанщиков «Васильев Грув». Вместе с ними ритмы отбивала вся площадь - всем желающим предварительно раздали более 1 тысячи надувных барабанных палочек.

В адрес горняков по случаю Дня шахтера прозвучало немало поздравлений. К ним присоединился и губернатор области Олег Кожемяко.

- От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Углегорский район встречает его с высокими производственными показателями. В этом году здесь будет добыто 5,5 миллионов тонн «черного золота» - на 2 миллиона тонн больше, чем ежегодно извлекалось в советские годы. А в последующем объемы извлекаемого угля вырастут до 10 миллионов тонн. Хорошие перспективы есть у Солнцевского и Бошняковского разрезов. Областные власти будут содействовать в их разработке. Реализация проектов даст району новые рабочие места и налоги. Это позволит продолжить программы по благоустройству населенных пунктов, ремонту дорог, строительству жилья, социальных и спортивных объектов. Хочу пожелать Углегорскому району, который является лидером горняцкого дела, дальнейших успехов. А его жителям - крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником, с Днем шахтера!

Олег Кожемяко также особо отметил заслуги горняков-ветеранов, которые заложили прочный фундамент для развития угольной отрасли Сахалина. Завершился праздник в Шахтерске красочным салютом.