Поисковики установили памятную табличку на горе Красной

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За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.
26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В минувшие выходные дни в Корсакове в зоне отдыха «Пригородное» прошла шоу-программа «Городские выходные». Жители и гости города весело и ярко проводили последний выходной уходящего лета, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».
Ночью 28 августа в 00:49 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мира в селе Шахтёрск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском – в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
3 сентября на Сахалине будет дан старт сезона дзюдо. В предстоящее воскресенье состоится главный региональный турнир года для юношей трех возрастных групп, сообщили ТИА «Острова» в региональной федерации дзюдо и самбо.
Досрочное голосование на судах портов приписки Невельск, Холмск и Корсаков продлится до 9 сентября
На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.
В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.
За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».
25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Жительница Александровск-Сахалинского района, злостно уклоняющаяся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечена к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске прошел очередной форум на тему развития территориального общественного самоуправления. На площадке обсудили практический опыт социальных инициатив и лучших практик горожан. Беседа в областной библиотеке прошла в формате «вопрос-ответ», и, что особо отмечают организаторы, заинтересовала всех присутствующих.
В селе Лесном Корсаковского округа стартовал межмуниципальный молодежный гражданско-патриотический форум «КорсакоV 2017», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете. Его участниками стали делегаты из 6 муниципальных образований Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя планировочного района Луговое. Он обвиняется в убийстве и краже, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
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Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».
Дочь, внук и правнук возложили цветы к установленной табличке и поблагодарили поисковиков за неоценимый вклад в сохранение памяти о близком человеке.
Как сообщил руководитель сахалинского отделения «Поисковое движение России» Артем Бандура, это уже вторая установленная поисковиками табличка на месте катастрофы военного самолета. Первая, летом этого года, появилась на острове Шумшу.
Самолёт, найденный на плече горы Красной, разбился 21 мая 1954 года в результате столкновения в воздухе с другим самолетом такой же модели. Погибли два пилота - старший лейтенант Зиновьев Александр Павлович и капитан Суханов Вениамин Иванович. Второй самолёт упал в районе горы Майорской. Летчики похоронены в городе Корсакове.
Работа ведется поисковиками в рамках грантового проекта «Вечный полёт» по увековечению памяти лётных экипажей, погибших в Сахалинской области. При его реализации используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта с распоряжением президента РФ от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.
За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.
26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В минувшие выходные дни в Корсакове в зоне отдыха «Пригородное» прошла шоу-программа «Городские выходные». Жители и гости города весело и ярко проводили последний выходной уходящего лета, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».
Ночью 28 августа в 00:49 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мира в селе Шахтёрск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском – в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
3 сентября на Сахалине будет дан старт сезона дзюдо. В предстоящее воскресенье состоится главный региональный турнир года для юношей трех возрастных групп, сообщили ТИА «Острова» в региональной федерации дзюдо и самбо.
Досрочное голосование на судах портов приписки Невельск, Холмск и Корсаков продлится до 9 сентября
На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.
В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.
За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».
25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Жительница Александровск-Сахалинского района, злостно уклоняющаяся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечена к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске прошел очередной форум на тему развития территориального общественного самоуправления. На площадке обсудили практический опыт социальных инициатив и лучших практик горожан. Беседа в областной библиотеке прошла в формате «вопрос-ответ», и, что особо отмечают организаторы, заинтересовала всех присутствующих.
В селе Лесном Корсаковского округа стартовал межмуниципальный молодежный гражданско-патриотический форум «КорсакоV 2017», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете. Его участниками стали делегаты из 6 муниципальных образований Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя планировочного района Луговое. Он обвиняется в убийстве и краже, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
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