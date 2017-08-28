Поисковики установили памятную табличку на горе Красной

Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».

Дочь, внук и правнук возложили цветы к установленной табличке и поблагодарили поисковиков за неоценимый вклад в сохранение памяти о близком человеке.

Как сообщил руководитель сахалинского отделения «Поисковое движение России» Артем Бандура, это уже вторая установленная поисковиками табличка на месте катастрофы военного самолета. Первая, летом этого года, появилась на острове Шумшу.

Самолёт, найденный на плече горы Красной, разбился 21 мая 1954 года в результате столкновения в воздухе с другим самолетом такой же модели. Погибли два пилота - старший лейтенант Зиновьев Александр Павлович и капитан Суханов Вениамин Иванович. Второй самолёт упал в районе горы Майорской. Летчики похоронены в городе Корсакове.

Работа ведется поисковиками в рамках грантового проекта «Вечный полёт» по увековечению памяти лётных экипажей, погибших в Сахалинской области. При его реализации используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта с распоряжением президента РФ от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.