«Шепот звезд» на «Горном воздухе» посетили более тысячи человек

26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Вечерний «Горный воздух» впервые принимал гостей в столь поздний час. Спортивно-туристический комплекс работал полуночи. Участники «Шепота звезд» стали приходить на среднюю площадку за полчаса до начала. С собой они принесли раскладные стулья, теплые одеяла и горячий чай. Впрочем, напитки и закуски организаторы подготовили на любой вкус. Изюминкой вечера стали горячие испанские мелодии фламенко и сальсы, а также томного блюза и танго.

- Вечер для друзей, партнеров. Именно для сахалинских звездочек. Это непросто концерт, а именно танцевальный атмосферный вечер. Люди могут друг с другом пообщаться, посмотреть на любимый город сверху, влюбиться в него. Может быть, звезды что-нибудь нашепчут хорошее, - рассказывает начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Наталья Пахолкова.

Сергей Баронин приехал в Южно-Сахалинск из Владивостока. Узнав о предстоящем мероприятии, решил тоже принять участие. Праздник оставил приятное впечатление.

- Я по работе много езжу по городам России, посещал Корею, Японию. У меня много друзей катается на горных лыжах именно там. Но мне кажется, не надо туда ездить, нужно отдыхать здесь, - поделился Сергей. - А вечер получился замечательным. Как-то по-домашнему, уютно, душевно.

«Шепот звезд» показал, что такой формат праздника сахалинцы восприняли на «ура». По предварительным подсчетам, его посетили более тысячи человек. Организаторы надеются, что праздник станет традиционным.