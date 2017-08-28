На Сахалине страховые пенсии работающих пенсионеров выросли в среднем на 206 рублей

С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.

На беззаявительный перерасчет пенсии с 1 августа имели право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы и они учтены на индивидуальных лицевых счетах.

На учёте в территориальных органах Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области состоит 153 тысячи 521 получатель страховой пенсии. В результате перерасчета на Сахалине и Курилах откорректировано 63 тысячи 237 пенсий. Средний размер увеличения в островном регионе составил 206 рубля 72 копейки.

Августовский перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров производился по начисленным баллам, в которые «переведены» суммы уплаченных работодателем страховых взносов. Максимальная прибавка к пенсии законодательно ограничивается тремя баллами.

Три балла за календарный год начисляются при уплате страховых взносов с ежемесячной заработной платы (до вычета НДФЛ), размер которой в 2016 году был примерно около 24 тысяч рублей. Если за год работающий пенсионер заработал даже более трёх баллов, то есть получал большую зарплату, с которой уплачивались страховые взносы, то для расчета прибавки учитываются всё равно только три балла.

Перерасчёт был произведён и получателям пенсии по случаю потери кормильца, которым пенсия была назначена в 2016 году. Условием для перерасчета является наличие оставшихся страховых взносов на индивидуальном лицевом счете умершего родственника. Такой перерасчет проводится с 1 августа года, следующего за годом, в котором была назначена пенсия.