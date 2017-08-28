Пять человек погибли на дорогах Сахалина в выходные дни

За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.

Сотрудники ГИБДД на территории Южно-Сахалинска пресекли 10 фактов управления водителями ТС в состоянии опьянения. В отношении 2 водителей возбуждены уголовные дела. Пресечены 9 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление транспортными средствами, либо лишенными такого права.

25 августа 2017 года примерно в 19:30 53-летняя женщина - водитель автомобиля Mazda MPV двигалась по автодороге Охотское - Мальково. На 9 км, по предварительным данным, не справилась с управлением и совершила опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате ДТП 60-летняя пассажир автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

25 августа примерно в 23:15 24-летний водитель автомобиля Honda Capa двигался в южном направлении по автодороге Южно - Сахалинск - Оха. На 10 км, по предварительным данным, он совершил наезд на велосипедиста, который двигался по проезжей части в попутном направлении транспорта. В результате ДТП 31-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

26 августа примерно в 14:45 23-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Axio двигался в восточном направлении по автодороге Лиственничное - Охотское. На 19 км, по предварительным данным, совершая обгон транспортного средства Toyota Succeed неверно выбрал боковой интервал и совершил с ним столкновение. После чего, автомобиль Toyota Succeed выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с транспортным средством Ssang Yong Rodius.

В результате ДТП водители Toyota Corolla Axio и Ssang Yong Rodius и пассажиры всех участвующих в происшествии транспортных средств получили телесные повреждения. Пассажир автомобиля Toyota Succeed - 83- летняя женщина - от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

26 августа примерно в 16:50 41-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser двигалcя по автодороге Южно-Сахалинск - Оха. На 560 км, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля получили телесные повреждения. Водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

26 августа примерно в 20:30 минут 28-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигалcя в западном направлении по автодороге Лиственничное - Охотское. На 6 км, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения, 32-летняя женщина - пассажир от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи при доставлении в медицинское учреждение.

27 августа 2017 года, примерно в 12:15 20-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado двигалcя в восточном направлении по проспекту Победы в Южно - Сахалинске. В районе дома № 86 он совершил наезд на 7-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения.

По фактам ДТП проводятся проверки.