Горожане и власти обсуждают благоустройство Южно-Сахалинска

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В Южно-Сахалинске прошли встречи горожан с представителями мэрии - по дальнейшему обустройству сквера имени Анкудинова и по возможной реализации обустройства пустыря в 15-м квартале города. Этим летом известный сквер заметно преобразился, и жители по достоинству оценили преобразовавшееся место.
За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.
26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В минувшие выходные дни в Корсакове в зоне отдыха «Пригородное» прошла шоу-программа «Городские выходные». Жители и гости города весело и ярко проводили последний выходной уходящего лета, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».
Ночью 28 августа в 00:49 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мира в селе Шахтёрск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском – в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
3 сентября на Сахалине будет дан старт сезона дзюдо. В предстоящее воскресенье состоится главный региональный турнир года для юношей трех возрастных групп, сообщили ТИА «Острова» в региональной федерации дзюдо и самбо.
Досрочное голосование на судах портов приписки Невельск, Холмск и Корсаков продлится до 9 сентября
На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.
В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.
За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».
25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Жительница Александровск-Сахалинского района, злостно уклоняющаяся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечена к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске прошел очередной форум на тему развития территориального общественного самоуправления. На площадке обсудили практический опыт социальных инициатив и лучших практик горожан. Беседа в областной библиотеке прошла в формате «вопрос-ответ», и, что особо отмечают организаторы, заинтересовала всех присутствующих.
В селе Лесном Корсаковского округа стартовал межмуниципальный молодежный гражданско-патриотический форум «КорсакоV 2017», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете. Его участниками стали делегаты из 6 муниципальных образований Сахалинской области.
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В Южно-Сахалинске прошли встречи горожан с представителями мэрии - по дальнейшему обустройству сквера имени Анкудинова и по возможной реализации обустройства пустыря в 15-м квартале города. Этим летом известный сквер заметно преобразился, и жители по достоинству оценили преобразовавшееся место.
- Сама красота сквера имени Анкудинова, подход к обустройству поражает - зеленые зоны, детские игровые зоны не могло оставить горожан равнодушными. Это же замечательно - когда из бывших пустырей делают красоту по-европейски. Я вам скажу - к нам поступила масса обращений от горожан, которые воочию оценили красоту, появившуюся в сквере, с просьбой обустроить такое в других местах, - рассказал присутствовавший на мероприятии Андрей Хапочкин.
То, что сквер, названный в честь почетного гражданина Южно-Сахалинска, приобрел красивый вид, не могли не отметить горожане. И.о. главного врача Сахалинской областной клинической больницы Александр Бейфус, которому довелось быть знакомым с Федором Степановичем Анкудиновым, рассказал, что тот был терпеливым руководителем, но твердым в осуществлении своих намерений.
- Федор Степанович - один из основоположников современного сахалинского здравоохранения. Нынешний облик городской больницы был создан именно им. Это был борец своего дела, творец, крепкий, совершенный хозяйственник, он умел находить общий язык с властью, при его участии в больнице появлялсь новая аппаратура, внедрялись современные методики лечения. У него была тесная связь с многими сахалинцами, он был преданным товарищем. А сколько он дал нам, будущим врачам, уроков! Это личность, личность здравоохранения, личность - как хирурга, как руководителя, как общественного деятеля. А ведь это совсем непросто - ведь задача главного врача - это организация рабочих мест, забота о сотрудниках, создание достойных условий труда, а это сложно, ведь понимать коллег нужно максимально. Он с 1964 по 1995 год руководил городской больницей Южно-Сахалинска, которая после того, как его не стало, стала носить его имя. Далее его именем назвали сквер, - поделился воспоминаниями Александр Бейфус.
На сквере Анкудинова благоустройство, возможно, не закончится. Так, властям поступило предложение благоустроить место восточнее школы № 8 рядом с домом № 192 по улице Комсомольской. Сейчас там заброшенный пустырь.
- Люди хотят на этом же месте разбить зеленую зону, сквер с дорожками и всем сопутствующим. Обещают за ним ухаживать. Считаю - благое дело, нужно это решать, - отметил Андрей Хапочкин. - Тем более что рядом три садика, школа, стадион. Вы знаете, красота меняет мышление людей, это самое главное. Ведь бытие определяет сознание - а люди ценят красоту вокруг, привыкают к ней.
В Южно-Сахалинске прошли встречи горожан с представителями мэрии - по дальнейшему обустройству сквера имени Анкудинова и по возможной реализации обустройства пустыря в 15-м квартале города. Этим летом известный сквер заметно преобразился, и жители по достоинству оценили преобразовавшееся место.
За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.
26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В минувшие выходные дни в Корсакове в зоне отдыха «Пригородное» прошла шоу-программа «Городские выходные». Жители и гости города весело и ярко проводили последний выходной уходящего лета, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».
Ночью 28 августа в 00:49 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мира в селе Шахтёрск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском – в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
3 сентября на Сахалине будет дан старт сезона дзюдо. В предстоящее воскресенье состоится главный региональный турнир года для юношей трех возрастных групп, сообщили ТИА «Острова» в региональной федерации дзюдо и самбо.
Досрочное голосование на судах портов приписки Невельск, Холмск и Корсаков продлится до 9 сентября
На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.
В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.
За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».
25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Жительница Александровск-Сахалинского района, злостно уклоняющаяся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечена к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске прошел очередной форум на тему развития территориального общественного самоуправления. На площадке обсудили практический опыт социальных инициатив и лучших практик горожан. Беседа в областной библиотеке прошла в формате «вопрос-ответ», и, что особо отмечают организаторы, заинтересовала всех присутствующих.
В селе Лесном Корсаковского округа стартовал межмуниципальный молодежный гражданско-патриотический форум «КорсакоV 2017», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете. Его участниками стали делегаты из 6 муниципальных образований Сахалинской области.
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