Горожане и власти обсуждают благоустройство Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске прошли встречи горожан с представителями мэрии - по дальнейшему обустройству сквера имени Анкудинова и по возможной реализации обустройства пустыря в 15-м квартале города. Этим летом известный сквер заметно преобразился, и жители по достоинству оценили преобразовавшееся место.

- Сама красота сквера имени Анкудинова, подход к обустройству поражает - зеленые зоны, детские игровые зоны не могло оставить горожан равнодушными. Это же замечательно - когда из бывших пустырей делают красоту по-европейски. Я вам скажу - к нам поступила масса обращений от горожан, которые воочию оценили красоту, появившуюся в сквере, с просьбой обустроить такое в других местах, - рассказал присутствовавший на мероприятии Андрей Хапочкин.

То, что сквер, названный в честь почетного гражданина Южно-Сахалинска, приобрел красивый вид, не могли не отметить горожане. И.о. главного врача Сахалинской областной клинической больницы Александр Бейфус, которому довелось быть знакомым с Федором Степановичем Анкудиновым, рассказал, что тот был терпеливым руководителем, но твердым в осуществлении своих намерений.

- Федор Степанович - один из основоположников современного сахалинского здравоохранения. Нынешний облик городской больницы был создан именно им. Это был борец своего дела, творец, крепкий, совершенный хозяйственник, он умел находить общий язык с властью, при его участии в больнице появлялсь новая аппаратура, внедрялись современные методики лечения. У него была тесная связь с многими сахалинцами, он был преданным товарищем. А сколько он дал нам, будущим врачам, уроков! Это личность, личность здравоохранения, личность - как хирурга, как руководителя, как общественного деятеля. А ведь это совсем непросто - ведь задача главного врача - это организация рабочих мест, забота о сотрудниках, создание достойных условий труда, а это сложно, ведь понимать коллег нужно максимально. Он с 1964 по 1995 год руководил городской больницей Южно-Сахалинска, которая после того, как его не стало, стала носить его имя. Далее его именем назвали сквер, - поделился воспоминаниями Александр Бейфус.

На сквере Анкудинова благоустройство, возможно, не закончится. Так, властям поступило предложение благоустроить место восточнее школы № 8 рядом с домом № 192 по улице Комсомольской. Сейчас там заброшенный пустырь.

- Люди хотят на этом же месте разбить зеленую зону, сквер с дорожками и всем сопутствующим. Обещают за ним ухаживать. Считаю - благое дело, нужно это решать, - отметил Андрей Хапочкин. - Тем более что рядом три садика, школа, стадион. Вы знаете, красота меняет мышление людей, это самое главное. Ведь бытие определяет сознание - а люди ценят красоту вокруг, привыкают к ней.