Концерт Михаила Шуфутинского и группы «Банд Эрос» для Невельского района стали подарком ко Дню шахтёра

Компания «Горняк» такой сюрприз устраивает уже второй раз. В прошлом году на праздник привезли только Михаила Шуфутинского, в этом году решили сделать отдельный подарок и для молодёжной аудитории. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

- Две серьезные даты сразу, 70 лет с начала добычи угля на Сахалине и 295 угольной отрасли России. Это надо было достойно отметить. Но мы эту традицию собираемся поддерживать, меня уже спрашивают, кого пригласите в следующем году... Не знаю пока, посоветуюсь с коллективом, может, горожане какие то идеи выскажут! - объяснил своё решение Аслан Татдаев, президент группы компаний «Горняк».

Центральная площадь Невельска была практически переполнена. Те, кому не досталось места у сцены, могли видеть всё происходящее на большом экране. На первые места усадили ветеранов отрасли, заслуженных шахтёров. Мэр Невельска, Владимир Пак, сам в недавнем прошлом - шахтёр, рассказал, что, несмотря на то, что Невельск является городом рыбаков, сейчас, когда отрасль возродилась, этот праздник важен как никогда, почти 700 жителей района работает в «Горняке», поэтому для города это один из главных праздников в году.

Послушать артистов, которые пели «вживую», в Невельск приехали и жители соседних населенных пунктов, и гости из Южно-Сахалинска.