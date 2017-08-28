28 августа 2017 г., 17:43

Почти 500 сахалинцев решили голосовать 10 сентября не по месту регистрации

Месяц назад стартовала кампания по приёму заявлений избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по новому порядку. По данным избирательной комиссии региона, за это время заявления подали 470 избирателей.

7 заявлений от жителей региона для включения на выборах 10 сентября в списки избирателей по месту нахождения приняли отделения Многофункционального центра, 463 заявления поступили в территориальные избирательные комиссии.

По последним данным избирательной комиссии Сахалинской области, по числу желающих проголосовать не по месту регистрации лидирует Южно-Сахалинск - в городской ТИК приняли 130 заявлений. На втором месте значится Южно-Курильская ТИК - там приняли 72 заявления. В Александровск-Сахалинской ТИК принято 63 заявления. 29 заявлений - в Смирныховской ТИК, 23 - в Курильской, 22 - в Тымовской, 20 - в Макаровской, 17 - в Холмской, 14 - в Долинской, столько же в Ногликской, 12 - в Поронайской, 11 - в Анивской, 10 - в Невельской, 8 - в Углегорской, 7 - в Охинской, 6 - в Корсаковской, 5 - в Томаринской,

Норму, которая даёт возможность избирателям голосовать не только по месту регистрации, но и по месту нахождения, ввели изменения федерального избирательного законодательства, вступившие в силу 1 июня 2017 года.

- Цель новаций на нынешних выборах - сделать процесс голосования как можно более удобным для людей, а сами выборы - по максимуму открытыми, честными, легитимными. Институт открепительных удостоверений уходит в прошлое. Разработка новой процедуры голосования вне постоянного места жительства предоставляет каждому избирателю возможность выбора - где проголосовать наиболее комфортно - по месту регистрации или месту фактического нахождения. Многие жители Сахалина и Курил учатся и работают, проживая не по месту регистрации - призываем их воспользоваться своим избирательным правом», - отметила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

Заявление по новому порядку может быть подано с 26 июля по 4 сентября в территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Такое заявление можно подать как по месту жительства, так и по месту фактического нахождения.

Уже с 30 августа до 4 сентября все участковые избирательные комиссии в соответствии с новым порядком голосования, утвержденным ЦИК РФ, начнут принимать заявления от граждан о включении в список избирателей по месту нахождения.

Но если избиратель не имел возможности подать заявление в ранние сроки, то у него остается право с 5 по 8 сентября подавать заявление уже в участковую комиссию по месту прописки. Срок приема документов заканчивается 9 сентября в 14:00.

Такое заявление принимается только один раз. Голосовать можно будет на любом удобном участке, но в пределах Сахалинской области.

Подробная информация о новом порядке голосования 10 сентября размещена на сайте избирательной комиссии Сахалинской области в специальном разделе http://www.sakhalin.izbirkom.ru/edinyy-den-golosovaniya/novyy-poryadok-golosovaniya.php