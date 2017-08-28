Почти 500 сахалинцев решили голосовать 10 сентября не по месту регистрации

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В Южно-Сахалинске прошел шахматный турнир в рамках XXI Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области «Кубка Губернатора – 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Месяц назад стартовала кампания по приёму заявлений избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по новому порядку. По данным избирательной комиссии региона, за это время заявления подали 470 избирателей.
Компания «Горняк» такой сюрприз устраивает уже второй раз. В прошлом году на праздник привезли только Михаила Шуфутинского, в этом году решили сделать отдельный подарок и для молодёжной аудитории. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.
В Южно-Сахалинске прошли встречи горожан с представителями мэрии - по дальнейшему обустройству сквера имени Анкудинова и по возможной реализации обустройства пустыря в 15-м квартале города. Этим летом известный сквер заметно преобразился, и жители по достоинству оценили преобразовавшееся место.
За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.
26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В минувшие выходные дни в Корсакове в зоне отдыха «Пригородное» прошла шоу-программа «Городские выходные». Жители и гости города весело и ярко проводили последний выходной уходящего лета, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».
Ночью 28 августа в 00:49 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мира в селе Шахтёрск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском – в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
3 сентября на Сахалине будет дан старт сезона дзюдо. В предстоящее воскресенье состоится главный региональный турнир года для юношей трех возрастных групп, сообщили ТИА «Острова» в региональной федерации дзюдо и самбо.
Досрочное голосование на судах портов приписки Невельск, Холмск и Корсаков продлится до 9 сентября
На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.
В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.
За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».
25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
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Месяц назад стартовала кампания по приёму заявлений избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по новому порядку. По данным избирательной комиссии региона, за это время заявления подали 470 избирателей.
7 заявлений от жителей региона для включения на выборах 10 сентября в списки избирателей по месту нахождения приняли отделения Многофункционального центра, 463 заявления поступили в территориальные избирательные комиссии.
По последним данным избирательной комиссии Сахалинской области, по числу желающих проголосовать не по месту регистрации лидирует Южно-Сахалинск - в городской ТИК приняли 130 заявлений. На втором месте значится Южно-Курильская ТИК - там приняли 72 заявления. В Александровск-Сахалинской ТИК принято 63 заявления. 29 заявлений - в Смирныховской ТИК, 23 - в Курильской, 22 - в Тымовской, 20 - в Макаровской, 17 - в Холмской, 14 - в Долинской, столько же в Ногликской, 12 - в Поронайской, 11 - в Анивской, 10 - в Невельской, 8 - в Углегорской, 7 - в Охинской, 6 - в Корсаковской, 5 - в Томаринской,
Норму, которая даёт возможность избирателям голосовать не только по месту регистрации, но и по месту нахождения, ввели изменения федерального избирательного законодательства, вступившие в силу 1 июня 2017 года.
- Цель новаций на нынешних выборах - сделать процесс голосования как можно более удобным для людей, а сами выборы - по максимуму открытыми, честными, легитимными. Институт открепительных удостоверений уходит в прошлое. Разработка новой процедуры голосования вне постоянного места жительства предоставляет каждому избирателю возможность выбора - где проголосовать наиболее комфортно - по месту регистрации или месту фактического нахождения. Многие жители Сахалина и Курил учатся и работают, проживая не по месту регистрации - призываем их воспользоваться своим избирательным правом», - отметила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.
Заявление по новому порядку может быть подано с 26 июля по 4 сентября в территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Такое заявление можно подать как по месту жительства, так и по месту фактического нахождения.
Уже с 30 августа до 4 сентября все участковые избирательные комиссии в соответствии с новым порядком голосования, утвержденным ЦИК РФ, начнут принимать заявления от граждан о включении в список избирателей по месту нахождения.
Но если избиратель не имел возможности подать заявление в ранние сроки, то у него остается право с 5 по 8 сентября подавать заявление уже в участковую комиссию по месту прописки. Срок приема документов заканчивается 9 сентября в 14:00.
Такое заявление принимается только один раз. Голосовать можно будет на любом удобном участке, но в пределах Сахалинской области.
Подробная информация о новом порядке голосования 10 сентября размещена на сайте избирательной комиссии Сахалинской области в специальном разделе http://www.sakhalin.izbirkom.ru/edinyy-den-golosovaniya/novyy-poryadok-golosovaniya.php
В Южно-Сахалинске прошел шахматный турнир в рамках XXI Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области «Кубка Губернатора – 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Месяц назад стартовала кампания по приёму заявлений избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по новому порядку. По данным избирательной комиссии региона, за это время заявления подали 470 избирателей.
Компания «Горняк» такой сюрприз устраивает уже второй раз. В прошлом году на праздник привезли только Михаила Шуфутинского, в этом году решили сделать отдельный подарок и для молодёжной аудитории. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.
В Южно-Сахалинске прошли встречи горожан с представителями мэрии - по дальнейшему обустройству сквера имени Анкудинова и по возможной реализации обустройства пустыря в 15-м квартале города. Этим летом известный сквер заметно преобразился, и жители по достоинству оценили преобразовавшееся место.
За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.
26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В минувшие выходные дни в Корсакове в зоне отдыха «Пригородное» прошла шоу-программа «Городские выходные». Жители и гости города весело и ярко проводили последний выходной уходящего лета, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».
Ночью 28 августа в 00:49 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мира в селе Шахтёрск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском – в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
3 сентября на Сахалине будет дан старт сезона дзюдо. В предстоящее воскресенье состоится главный региональный турнир года для юношей трех возрастных групп, сообщили ТИА «Острова» в региональной федерации дзюдо и самбо.
Досрочное голосование на судах портов приписки Невельск, Холмск и Корсаков продлится до 9 сентября
На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.
В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.
За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».
25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
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