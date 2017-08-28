Поронайские шахматисты выиграли турнир в рамках «Кубка губернатора – 2017»

В Южно-Сахалинске прошел шахматный турнир в рамках XXI Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области «Кубка Губернатора - 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

Слонов и коней в руки взяли представители четырех команд. В составе каждой из них выступали по четыре спортсмена (три мужчины и женщина).

На победу претендовали команды правительства островного региона, администраций Анивы, Поронайска и Южно-Сахалинска. Силы участников оказались примерно равными, и никому не удалось одержать хотя бы одну «сухую» победу.

Судьба титула победителя решилась в матче между Поронайском и Южно-Сахалинском. Одержав уверенную победу со счетом 3:1, поронайские шахматисты в итоге и заняли первое место. Чемпионских лавров были удостоены Денис Аулов, Николай и Сергей Пуликовы, Татьяна Епанешникова.

В активе Поронайска 8 очков (победы над Южно-Сахалинском и Правительством со счетом 3:1, ничья с Анивой 2:2).

Второе место заняли представители Южно-Сахалинска. Они отстали от победителей на 1 очко. Шахматисты из островной столицы выиграли у Правительства и Анивы (по 3:1), но поражение от Поронайска оставило их на серебряной строчке турнирной таблицы.

Тройку лидеров замкнула Анива (5 очков). А команда правительства в этот раз осталась без наград (4 очка).

Лучшие результаты по доскам показали:

1 доска: Д. Аулов (Поронайск) - 3 очка.

2 доска: В. Хилажаев (Анива) - 3 очка.

3 доска: С. Пуликов (Поронайск) - 2 очка.

4 доска: Н. Полищук (Южно-Сахалинск) - 3 очка.