На Сахалине открылась конференция педагогов

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20:28   В Холмске на море погиб подросток 
                 Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

20:23   Корыстный сахалинец воспользовался гостеприимством знакомой
                 19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

20:20   Жителя Шахтерска подозревают в педофилии 
                 Следственным отделом по Углегорску житель Шахтерска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

19:49   На Сахалине ликвидирован наркопритон 
                 Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

19:46   Полиция по горячим следам задержала гражданина, угнавшего автомобиль в Анивском районе
                 Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

19:41   В Поронайске открыт новый ФОК с бассейном 
                 В День города в Поронайске состоялась торжественная церемония по открытию физкультурно-оздоровительного комплекса. С вводом нового спортивного объекта в эксплуатацию местных жителей от имени губернатора Олега Кожемяко поздравил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

19:35   Сахалин готовится к первому гастрономическому фестивалю «Вкус на высоте» 
                 Совсем скоро сразу несколько площадок горнолыжного курорта «Горный воздух» превратятся в один большой ресторан под открытым небом. Здесь развернется дегустация и ярмарка-продажа блюд от лучших шеф-поваров города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

19:29   Кадастровая палата на Сахалине проведет консультационный день
                 31 августа 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области проведет консультационный день для граждан на тему: «Несоответствие сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям в правоудостоверяющих документах». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

19:20   На Сахалине открылась конференция педагогов 
                 В Южно-Сахалинске дан старт конференции педагогов. Это традиционное мероприятие ежегодно собирает учителей, дошкольных работников, сотрудников внешкольных учреждений региона, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

17:46   Поронайские шахматисты выиграли турнир в рамках «Кубка губернатора – 2017» 
                 В Южно-Сахалинске прошел шахматный турнир в рамках XXI Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области «Кубка Губернатора – 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

17:43   Почти 500 сахалинцев решили голосовать 10 сентября не по месту регистрации
                 Месяц назад стартовала кампания по приёму заявлений избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по новому порядку. По данным избирательной комиссии региона, за это время заявления подали 470 избирателей.

16:56   Концерт Михаила Шуфутинского и группы «Банд Эрос» для Невельского района стали подарком ко Дню шахтёра 
                 Компания «Горняк» такой сюрприз устраивает уже второй раз. В прошлом году на праздник привезли только Михаила Шуфутинского, в этом году решили сделать отдельный подарок и для молодёжной аудитории. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

15:54   Горожане и власти обсуждают благоустройство Южно-Сахалинска 
                 В Южно-Сахалинске прошли встречи горожан с представителями мэрии - по дальнейшему обустройству сквера имени Анкудинова и по возможной реализации обустройства пустыря в 15-м квартале города. Этим летом известный сквер заметно преобразился, и жители по достоинству оценили преобразовавшееся место.

11:57   Пять человек погибли на дорогах Сахалина в выходные дни 
                 За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.

11:39   На Сахалине страховые пенсии работающих пенсионеров выросли в среднем на 206 рублей 
                 С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.

11:31   «Шепот звезд» на «Горном воздухе» посетили более тысячи человек 
                 26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

11:07   В Корсакове проводили последние выходные лета 
                 В минувшие выходные дни в Корсакове в зоне отдыха «Пригородное» прошла шоу-программа «Городские выходные». Жители и гости города весело и ярко проводили последний выходной уходящего лета, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

10:42   Поисковики установили памятную табличку на горе Красной 
                 Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».

10:35   Ночью при пожаре в Шахтерске эвакуировали более ста человек 
                 Ночью 28 августа в 00:49 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мира в селе Шахтёрск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

10:02   День шахтера в Углегорском районе прошел с размахом 
                 Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском – в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

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28 августа 2017 г., 19:20

На Сахалине открылась конференция педагогов

В Южно-Сахалинске дан старт конференции педагогов. Это традиционное мероприятие ежегодно собирает учителей, дошкольных работников, сотрудников внешкольных учреждений региона, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

В этом году его посвятили 70-летию островного края. В нем приняли участие заместитель директора департамента министерства образования и науки Российской Федерации Ирина Мануйлова и управляющий директор «Академии Просвещения» Татьяна Суханова.

Открыл педагогические чтения губернатор области Олег Кожемяко. В приветственном слове он отметил, что за последние два года в региональной сфере образования произошёл существенный прорыв. Принята программа по строительству школ, что позволит уйти от второй учебной смены. Планируется возвести 15 образовательных учреждений, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья: в Южно-Сахалинске, Долинске, Корсакове, Макарове, Смирных, Ногликах, а также в селах Тунгор и Кировское. Почти все образовательные учреждения оснащены современным оборудованием. Для учреждений профессионального образования приобретено несколько единиц новой техники (тракторы, автомобили, погрузчики, краны).  Закуплено 19 автобусов для перевозки учеников. Все школы области на 100% обеспечены учебниками.

- Я искренне рад встрече с вами - работниками педагогической отрасли. Мы все понимаем важность этой профессии. От качества преподавания зависит, какие знания получат молодые сахалинцы и курильчане, насколько они окажутся готовы к реалиям современной жизни, как встроятся в те процессы, которые происходят сегодня в экономике и социальной сфере региона. Рассчитываю, что ваш профессионализм, энергия и преданность делу позволят выполнить все поставленные задачи. Искренне желаю вам успешного учебного года, новых открытий и любви учеников! - приветствовал педагогов губернатор.

Как отметила одна из участниц педагогического совещания, учитель истории и естествознания лицея №1 Южно-Сахалинска Татьяна Пак, подобные мероприятия позволяют молодым преподавателям не только получить новые знания, но и обрести уверенность в своих силах.

- Это уникальная возможность сплотиться всему педагогическому сообществу, это бесценный обмен опытом, методиками, приемами преподавания. Здесь мы учимся, повышаем свою квалификацию и заряжаемся энергией на весь предстоящий учебный год, - поделилась Татьяна Пак.

Нескольким преподавателям на форуме были вручены благодарственные письма губернатора Сахалинской области и почётные грамоты регионального правительства, федеральные ведомственные награды. Прозвучали также тёплые слова в адрес молодых педагогов, которым 1 сентября только предстоит начать профессиональную деятельность.

- Для привлечения молодых специалистов в области действует ряд мер поддержки. Это единовременное денежное пособие при устройстве на работу, надбавка к заработной плате, возможность получения арендного жилья, - подчеркнула министр образования области Наталья Мурашова.

В течение двух дней сахалинские педагоги будут делиться опытом, обсудят вопросы повышения качества обучения и воспитания, а также пути совершенствования учительского мастерства в островном регионе.  Итоговым документом мероприятия станет резолюция, в которой будут отражены приоритетные задачи по реализации региональной образовательной политики в новом учебном году.

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Автор: Острова


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                 Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

20:23   Корыстный сахалинец воспользовался гостеприимством знакомой
                 19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

20:20   Жителя Шахтерска подозревают в педофилии 
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19:49   На Сахалине ликвидирован наркопритон 
                 Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

19:46   Полиция по горячим следам задержала гражданина, угнавшего автомобиль в Анивском районе
                 Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

19:41   В Поронайске открыт новый ФОК с бассейном 
                 В День города в Поронайске состоялась торжественная церемония по открытию физкультурно-оздоровительного комплекса. С вводом нового спортивного объекта в эксплуатацию местных жителей от имени губернатора Олега Кожемяко поздравил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

19:35   Сахалин готовится к первому гастрономическому фестивалю «Вкус на высоте» 
                 Совсем скоро сразу несколько площадок горнолыжного курорта «Горный воздух» превратятся в один большой ресторан под открытым небом. Здесь развернется дегустация и ярмарка-продажа блюд от лучших шеф-поваров города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

19:29   Кадастровая палата на Сахалине проведет консультационный день
                 31 августа 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области проведет консультационный день для граждан на тему: «Несоответствие сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям в правоудостоверяющих документах». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

19:20   На Сахалине открылась конференция педагогов 
                 В Южно-Сахалинске дан старт конференции педагогов. Это традиционное мероприятие ежегодно собирает учителей, дошкольных работников, сотрудников внешкольных учреждений региона, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

17:46   Поронайские шахматисты выиграли турнир в рамках «Кубка губернатора – 2017» 
                 В Южно-Сахалинске прошел шахматный турнир в рамках XXI Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области «Кубка Губернатора – 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

17:43   Почти 500 сахалинцев решили голосовать 10 сентября не по месту регистрации
                 Месяц назад стартовала кампания по приёму заявлений избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по новому порядку. По данным избирательной комиссии региона, за это время заявления подали 470 избирателей.

16:56   Концерт Михаила Шуфутинского и группы «Банд Эрос» для Невельского района стали подарком ко Дню шахтёра 
                 Компания «Горняк» такой сюрприз устраивает уже второй раз. В прошлом году на праздник привезли только Михаила Шуфутинского, в этом году решили сделать отдельный подарок и для молодёжной аудитории. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

15:54   Горожане и власти обсуждают благоустройство Южно-Сахалинска 
                 В Южно-Сахалинске прошли встречи горожан с представителями мэрии - по дальнейшему обустройству сквера имени Анкудинова и по возможной реализации обустройства пустыря в 15-м квартале города. Этим летом известный сквер заметно преобразился, и жители по достоинству оценили преобразовавшееся место.

11:57   Пять человек погибли на дорогах Сахалина в выходные дни 
                 За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.

11:39   На Сахалине страховые пенсии работающих пенсионеров выросли в среднем на 206 рублей 
                 С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.

11:31   «Шепот звезд» на «Горном воздухе» посетили более тысячи человек 
                 26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

11:07   В Корсакове проводили последние выходные лета 
                 В минувшие выходные дни в Корсакове в зоне отдыха «Пригородное» прошла шоу-программа «Городские выходные». Жители и гости города весело и ярко проводили последний выходной уходящего лета, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

10:42   Поисковики установили памятную табличку на горе Красной 
                 Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».

10:35   Ночью при пожаре в Шахтерске эвакуировали более ста человек 
                 Ночью 28 августа в 00:49 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мира в селе Шахтёрск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

10:02   День шахтера в Углегорском районе прошел с размахом 
                 Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском – в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

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