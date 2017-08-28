Сахалин готовится к первому гастрономическому фестивалю «Вкус на высоте»

Совсем скоро сразу несколько площадок горнолыжного курорта «Горный воздух» превратятся в один большой ресторан под открытым небом. Здесь развернется дегустация и ярмарка-продажа блюд от лучших шеф-поваров города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Попробовать сахалинские морские деликатесы (крабы, рыбу, устрицы, гребешка) гости фестиваля смогут по ценам в пять раз ниже ресторанных. Идея проекта принадлежит правительству региона. Его цель - развитие на острове событийного туризма.

- «Вкус на высоте» - первый в своем роде гастрономический фестиваль международного уровня, проводимый на Дальнем Востоке России. Мы ожидаем больше количество гостей, в том числе из соседней Азии. Участниками фестиваля станут рестораторы и шеф-повара лучших ресторанов и кафе Сахалина, производители продуктов питания и напитков, творческие коллективы. Отдельным сюрпризом для гостей фестиваля станет «Завтрак на траве» с игристым вином и видом на Сусунайскую долину и «Барбекю-пати», - рассказала руководитель агентства по туризму островного региона Наталья Осипова.

Первый гастрономический фестиваль откроется 10 сентября. Желающие приобщиться к высокой сахалинской кухне смогут доехать до средней площадки «Горного воздуха» на автобусе, который будет ходит их центра города в течение всего дня. Кроме того, все подъемники «Горного воздуха» в день фестиваля будут работать по сниженным ценам.