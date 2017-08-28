В Поронайске открыт новый ФОК с бассейном

В День города в Поронайске состоялась торжественная церемония по открытию физкультурно-оздоровительного комплекса. С вводом нового спортивного объекта в эксплуатацию местных жителей от имени губернатора Олега Кожемяко поздравил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Новый спорткомплекс, не имеющий аналогов в районе, назвали «Поронайск-арена». Предназначен он для оздоровления и тренировок жителей, а также проведения соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису и плаванию.

В большом здании площадью около 6,5 тысячи квадратных метров расположились универсальный зал для игровых видов спорта с покрытием из дубового паркета, тренажерная комната и в отдельном блоке - 25-метровый плавательный бассейн на 6 дорожек. Есть раздевалки, душевые и сауна. В просторном вестибюле размещен буфет.

Как отметил Антон Зайцев, с открытием современного спорткомплекса Поронайский район получил мощный стимул для развития сферы спорта и культивирования здесь здорового образа жизни.

- Принимать учреждение сможет как областные первенства, так и соревнования всероссийского уровня. «Поронайск-арена» - это полноценный Дворец спорта, где созданы все необходимые условия для роста чемпионов. Уверен, их будет немало среди местных мальчишек и девчонок, - сказал заместитель председателя регионального правительства.

Мэра Александра Радомского он поблагодарил за активную деятельность по развитию района. Ему также был вручен памятный знак за победу в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах».

Для нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Поронайске сейчас набирают персонал. Проходит процедура регистрации учреждения. Ожидается, что первых посетителей оно примет уже через месяц.