В Поронайске открыт новый ФОК с бассейном

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Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Следственным отделом по Углегорску житель Шахтерска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В День города в Поронайске состоялась торжественная церемония по открытию физкультурно-оздоровительного комплекса. С вводом нового спортивного объекта в эксплуатацию местных жителей от имени губернатора Олега Кожемяко поздравил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Совсем скоро сразу несколько площадок горнолыжного курорта «Горный воздух» превратятся в один большой ресторан под открытым небом. Здесь развернется дегустация и ярмарка-продажа блюд от лучших шеф-поваров города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
31 августа 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области проведет консультационный день для граждан на тему: «Несоответствие сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям в правоудостоверяющих документах». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
В Южно-Сахалинске дан старт конференции педагогов. Это традиционное мероприятие ежегодно собирает учителей, дошкольных работников, сотрудников внешкольных учреждений региона, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
В Южно-Сахалинске прошел шахматный турнир в рамках XXI Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области «Кубка Губернатора – 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Месяц назад стартовала кампания по приёму заявлений избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по новому порядку. По данным избирательной комиссии региона, за это время заявления подали 470 избирателей.
Компания «Горняк» такой сюрприз устраивает уже второй раз. В прошлом году на праздник привезли только Михаила Шуфутинского, в этом году решили сделать отдельный подарок и для молодёжной аудитории. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.
В Южно-Сахалинске прошли встречи горожан с представителями мэрии - по дальнейшему обустройству сквера имени Анкудинова и по возможной реализации обустройства пустыря в 15-м квартале города. Этим летом известный сквер заметно преобразился, и жители по достоинству оценили преобразовавшееся место.
За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.
26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В минувшие выходные дни в Корсакове в зоне отдыха «Пригородное» прошла шоу-программа «Городские выходные». Жители и гости города весело и ярко проводили последний выходной уходящего лета, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».
Ночью 28 августа в 00:49 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мира в селе Шахтёрск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском – в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
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В День города в Поронайске состоялась торжественная церемония по открытию физкультурно-оздоровительного комплекса. С вводом нового спортивного объекта в эксплуатацию местных жителей от имени губернатора Олега Кожемяко поздравил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Новый спорткомплекс, не имеющий аналогов в районе, назвали «Поронайск-арена». Предназначен он для оздоровления и тренировок жителей, а также проведения соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису и плаванию.
В большом здании площадью около 6,5 тысячи квадратных метров расположились универсальный зал для игровых видов спорта с покрытием из дубового паркета, тренажерная комната и в отдельном блоке - 25-метровый плавательный бассейн на 6 дорожек. Есть раздевалки, душевые и сауна. В просторном вестибюле размещен буфет.
Как отметил Антон Зайцев, с открытием современного спорткомплекса Поронайский район получил мощный стимул для развития сферы спорта и культивирования здесь здорового образа жизни.
- Принимать учреждение сможет как областные первенства, так и соревнования всероссийского уровня. «Поронайск-арена» - это полноценный Дворец спорта, где созданы все необходимые условия для роста чемпионов. Уверен, их будет немало среди местных мальчишек и девчонок, - сказал заместитель председателя регионального правительства.
Мэра Александра Радомского он поблагодарил за активную деятельность по развитию района. Ему также был вручен памятный знак за победу в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах».
Для нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Поронайске сейчас набирают персонал. Проходит процедура регистрации учреждения. Ожидается, что первых посетителей оно примет уже через месяц.
Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Следственным отделом по Углегорску житель Шахтерска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В День города в Поронайске состоялась торжественная церемония по открытию физкультурно-оздоровительного комплекса. С вводом нового спортивного объекта в эксплуатацию местных жителей от имени губернатора Олега Кожемяко поздравил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Совсем скоро сразу несколько площадок горнолыжного курорта «Горный воздух» превратятся в один большой ресторан под открытым небом. Здесь развернется дегустация и ярмарка-продажа блюд от лучших шеф-поваров города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
31 августа 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области проведет консультационный день для граждан на тему: «Несоответствие сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям в правоудостоверяющих документах». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
В Южно-Сахалинске дан старт конференции педагогов. Это традиционное мероприятие ежегодно собирает учителей, дошкольных работников, сотрудников внешкольных учреждений региона, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
В Южно-Сахалинске прошел шахматный турнир в рамках XXI Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области «Кубка Губернатора – 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Месяц назад стартовала кампания по приёму заявлений избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по новому порядку. По данным избирательной комиссии региона, за это время заявления подали 470 избирателей.
Компания «Горняк» такой сюрприз устраивает уже второй раз. В прошлом году на праздник привезли только Михаила Шуфутинского, в этом году решили сделать отдельный подарок и для молодёжной аудитории. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.
В Южно-Сахалинске прошли встречи горожан с представителями мэрии - по дальнейшему обустройству сквера имени Анкудинова и по возможной реализации обустройства пустыря в 15-м квартале города. Этим летом известный сквер заметно преобразился, и жители по достоинству оценили преобразовавшееся место.
За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.
26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В минувшие выходные дни в Корсакове в зоне отдыха «Пригородное» прошла шоу-программа «Городские выходные». Жители и гости города весело и ярко проводили последний выходной уходящего лета, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».
Ночью 28 августа в 00:49 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мира в селе Шахтёрск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском – в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
Интересно очень что будет дальше? Мало информации у ...
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