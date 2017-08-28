28 августа 2017 г., 19:46

Полиция по горячим следам задержала гражданина, угнавшего автомобиль в Анивском районе

Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

На переулке Энерегетиков в областном центре инспекторы предприняли попытку остановить указанный автомобиль путем перекрытия дороги, но водитель выехал на полосу встречного движения и продолжил движение на высокой скорости.

На неоднократные законные требования об остановке водитель не реагировал, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Автоинспекторы приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства путем повреждения колес. Получив механические повреждения, автомобиль остановился. За рулем находился молодой человек, который заявил, что автомобиль он взял покататься у друга.

На место была вызвана следственно-оперативная группа.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что на самом деле указанный гражданин угнал автомобиль несколько часов назад в Анивском районе. Известно, что злоумышленник ранее неоднократно судим за аналогичные преступления.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного статьей 166 УК РФ - неправомерное завладение чужим транспортным средством.