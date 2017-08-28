На Сахалине ликвидирован наркопритон

Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Ранее из оперативного источника полицейским поступила информация о том, что в одной из квартир по проспекту Мира регулярно собираются некие граждане. Правоохранители установили, что 33-летний ранее судимый и нигде не работающий житель областного центра предоставляет свою жилплощадь для изготовления и употребления наркозависимыми запрещенных к обороту веществ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий данный факт был задокументирован правоохранителями, а сам злоумышленник задержан.

На момент проведения операции в квартире помимо хозяина находилось еще несколько человек. На кухне и в комнате валялись шприцы, ампулы, а также предметы и приспособления, предназначенные для приготовления наркотических средств кустарным способом. Проведенная в дальнейшем экспертиза показала, что здесь употребляли дезоморфин. В среде наркозависимых его также именуют «крокодилом» - он разрушает человеческий организм за очень короткий промежуток времени.

Известно, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.