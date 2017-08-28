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Новости
20:28   В Холмске на море погиб подросток 
                 Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

20:23   Корыстный сахалинец воспользовался гостеприимством знакомой
                 19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

20:20   Жителя Шахтерска подозревают в педофилии 
                 Следственным отделом по Углегорску житель Шахтерска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

19:49   На Сахалине ликвидирован наркопритон 
                 Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

19:46   Полиция по горячим следам задержала гражданина, угнавшего автомобиль в Анивском районе
                 Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

19:41   В Поронайске открыт новый ФОК с бассейном 
                 В День города в Поронайске состоялась торжественная церемония по открытию физкультурно-оздоровительного комплекса. С вводом нового спортивного объекта в эксплуатацию местных жителей от имени губернатора Олега Кожемяко поздравил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

19:35   Сахалин готовится к первому гастрономическому фестивалю «Вкус на высоте» 
                 Совсем скоро сразу несколько площадок горнолыжного курорта «Горный воздух» превратятся в один большой ресторан под открытым небом. Здесь развернется дегустация и ярмарка-продажа блюд от лучших шеф-поваров города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

19:29   Кадастровая палата на Сахалине проведет консультационный день
                 31 августа 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области проведет консультационный день для граждан на тему: «Несоответствие сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям в правоудостоверяющих документах». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

19:20   На Сахалине открылась конференция педагогов 
                 В Южно-Сахалинске дан старт конференции педагогов. Это традиционное мероприятие ежегодно собирает учителей, дошкольных работников, сотрудников внешкольных учреждений региона, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

17:46   Поронайские шахматисты выиграли турнир в рамках «Кубка губернатора – 2017» 
                 В Южно-Сахалинске прошел шахматный турнир в рамках XXI Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области «Кубка Губернатора – 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

17:43   Почти 500 сахалинцев решили голосовать 10 сентября не по месту регистрации
                 Месяц назад стартовала кампания по приёму заявлений избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по новому порядку. По данным избирательной комиссии региона, за это время заявления подали 470 избирателей.

16:56   Концерт Михаила Шуфутинского и группы «Банд Эрос» для Невельского района стали подарком ко Дню шахтёра 
                 Компания «Горняк» такой сюрприз устраивает уже второй раз. В прошлом году на праздник привезли только Михаила Шуфутинского, в этом году решили сделать отдельный подарок и для молодёжной аудитории. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

15:54   Горожане и власти обсуждают благоустройство Южно-Сахалинска 
                 В Южно-Сахалинске прошли встречи горожан с представителями мэрии - по дальнейшему обустройству сквера имени Анкудинова и по возможной реализации обустройства пустыря в 15-м квартале города. Этим летом известный сквер заметно преобразился, и жители по достоинству оценили преобразовавшееся место.

11:57   Пять человек погибли на дорогах Сахалина в выходные дни 
                 За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.

11:39   На Сахалине страховые пенсии работающих пенсионеров выросли в среднем на 206 рублей 
                 С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.

11:31   «Шепот звезд» на «Горном воздухе» посетили более тысячи человек 
                 26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

11:07   В Корсакове проводили последние выходные лета 
                 В минувшие выходные дни в Корсакове в зоне отдыха «Пригородное» прошла шоу-программа «Городские выходные». Жители и гости города весело и ярко проводили последний выходной уходящего лета, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

10:42   Поисковики установили памятную табличку на горе Красной 
                 Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».

10:35   Ночью при пожаре в Шахтерске эвакуировали более ста человек 
                 Ночью 28 августа в 00:49 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мира в селе Шахтёрск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

10:02   День шахтера в Углегорском районе прошел с размахом 
                 Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском – в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

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28 августа 2017 г., 20:20

Жителя Шахтерска подозревают в педофилии

Следственным отделом по Углегорску житель Шахтерска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

В отношении 23-летнего островитянина возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, с 10 на 11 августа 2017 года подозреваемый привел к себе домой 13-летнюю местную жительницу, где с целью удовлетворения своих половых потребностей совершил в отношении  малолетней развратные действия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Острова


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20:28   В Холмске на море погиб подросток 
                 Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

20:23   Корыстный сахалинец воспользовался гостеприимством знакомой
                 19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

20:20   Жителя Шахтерска подозревают в педофилии 
                 Следственным отделом по Углегорску житель Шахтерска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

19:49   На Сахалине ликвидирован наркопритон 
                 Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

19:46   Полиция по горячим следам задержала гражданина, угнавшего автомобиль в Анивском районе
                 Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

19:41   В Поронайске открыт новый ФОК с бассейном 
                 В День города в Поронайске состоялась торжественная церемония по открытию физкультурно-оздоровительного комплекса. С вводом нового спортивного объекта в эксплуатацию местных жителей от имени губернатора Олега Кожемяко поздравил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

19:35   Сахалин готовится к первому гастрономическому фестивалю «Вкус на высоте» 
                 Совсем скоро сразу несколько площадок горнолыжного курорта «Горный воздух» превратятся в один большой ресторан под открытым небом. Здесь развернется дегустация и ярмарка-продажа блюд от лучших шеф-поваров города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

19:29   Кадастровая палата на Сахалине проведет консультационный день
                 31 августа 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области проведет консультационный день для граждан на тему: «Несоответствие сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям в правоудостоверяющих документах». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

19:20   На Сахалине открылась конференция педагогов 
                 В Южно-Сахалинске дан старт конференции педагогов. Это традиционное мероприятие ежегодно собирает учителей, дошкольных работников, сотрудников внешкольных учреждений региона, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

17:46   Поронайские шахматисты выиграли турнир в рамках «Кубка губернатора – 2017» 
                 В Южно-Сахалинске прошел шахматный турнир в рамках XXI Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области «Кубка Губернатора – 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

17:43   Почти 500 сахалинцев решили голосовать 10 сентября не по месту регистрации
                 Месяц назад стартовала кампания по приёму заявлений избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по новому порядку. По данным избирательной комиссии региона, за это время заявления подали 470 избирателей.

16:56   Концерт Михаила Шуфутинского и группы «Банд Эрос» для Невельского района стали подарком ко Дню шахтёра 
                 Компания «Горняк» такой сюрприз устраивает уже второй раз. В прошлом году на праздник привезли только Михаила Шуфутинского, в этом году решили сделать отдельный подарок и для молодёжной аудитории. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

15:54   Горожане и власти обсуждают благоустройство Южно-Сахалинска 
                 В Южно-Сахалинске прошли встречи горожан с представителями мэрии - по дальнейшему обустройству сквера имени Анкудинова и по возможной реализации обустройства пустыря в 15-м квартале города. Этим летом известный сквер заметно преобразился, и жители по достоинству оценили преобразовавшееся место.

11:57   Пять человек погибли на дорогах Сахалина в выходные дни 
                 За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.

11:39   На Сахалине страховые пенсии работающих пенсионеров выросли в среднем на 206 рублей 
                 С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.

11:31   «Шепот звезд» на «Горном воздухе» посетили более тысячи человек 
                 26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

11:07   В Корсакове проводили последние выходные лета 
                 В минувшие выходные дни в Корсакове в зоне отдыха «Пригородное» прошла шоу-программа «Городские выходные». Жители и гости города весело и ярко проводили последний выходной уходящего лета, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

10:42   Поисковики установили памятную табличку на горе Красной 
                 Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».

10:35   Ночью при пожаре в Шахтерске эвакуировали более ста человек 
                 Ночью 28 августа в 00:49 диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мира в селе Шахтёрск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

10:02   День шахтера в Углегорском районе прошел с размахом 
                 Углегорский район встретил День шахтера выставкой стальных гигантов, обширной праздничной программой и салютом. 27 августа на крупнейшем угольном разрезе Сахалина – Солнцевском – в третий раз организовали шоу карьерной техники, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

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