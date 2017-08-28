28 августа 2017 г., 20:23

Корыстный сахалинец воспользовался гостеприимством знакомой

19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Как оказалось, за день до обращения в полицию к ней в гости пришли знакомые, в обществе которых она распивала алкогольные напитки. Сотрудники полиции установили личности участников компании и выяснили, что к краже оказался причастен 22-летний знакомый заявительницы. Похищенное мобильное устройство, которое злоумышленник намеревался оставить себе для личного пользования, изъято и возвращено законной владелице. Известно, что ранее гражданин уже попадал в поле зрения полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г, в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.