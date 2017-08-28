В Холмске на море погиб подросток

Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

27 августа 2017 года в 17 часов в следственный отдел по Холмску поступило сообщение о том, что на берегу моря в районе дома № 111 по улице Колхозной села Яблочного Холмского района обнаружено тело 16-летнего подростка.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что погибший - житель города Холмска - вместе со своими друзьями находился на пляже в Яблочном. Подростки купались в Татарском проливе, когда волна стала их оттаскивать от берега, один из подростков самостоятельно выбраться на берег не смог. Спустя непродолжительное время мальчика удалось вытащить из воды. Прибывшей на место происшествия бригадой скорой помощи спасти ребенка не удалось.

В настоящее время по данному факту следственным отделом проводится проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.