Один погибший, четверо пострадавших: сводка ДТП на Сахалине за сутки

За прошедшие сутки 28 августа 2017 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.



За прошедшие сутки 28 августа 2017 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.



В Холмске на море погиб подросток

Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.



Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Корыстный сахалинец воспользовался гостеприимством знакомой

19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Жителя Шахтерска подозревают в педофилии

Следственным отделом по Углегорску житель Шахтерска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.



Следственным отделом по Углегорску житель Шахтерска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

На Сахалине ликвидирован наркопритон

Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Полиция по горячим следам задержала гражданина, угнавшего автомобиль в Анивском районе

Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

В Поронайске открыт новый ФОК с бассейном

В День города в Поронайске состоялась торжественная церемония по открытию физкультурно-оздоровительного комплекса. С вводом нового спортивного объекта в эксплуатацию местных жителей от имени губернатора Олега Кожемяко поздравил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.



В День города в Поронайске состоялась торжественная церемония по открытию физкультурно-оздоровительного комплекса. С вводом нового спортивного объекта в эксплуатацию местных жителей от имени губернатора Олега Кожемяко поздравил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Сахалин готовится к первому гастрономическому фестивалю «Вкус на высоте»

Совсем скоро сразу несколько площадок горнолыжного курорта «Горный воздух» превратятся в один большой ресторан под открытым небом. Здесь развернется дегустация и ярмарка-продажа блюд от лучших шеф-поваров города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.



Совсем скоро сразу несколько площадок горнолыжного курорта «Горный воздух» превратятся в один большой ресторан под открытым небом. Здесь развернется дегустация и ярмарка-продажа блюд от лучших шеф-поваров города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Кадастровая палата на Сахалине проведет консультационный день

31 августа 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области проведет консультационный день для граждан на тему: «Несоответствие сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям в правоудостоверяющих документах». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.



31 августа 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области проведет консультационный день для граждан на тему: «Несоответствие сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям в правоудостоверяющих документах». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

На Сахалине открылась конференция педагогов

В Южно-Сахалинске дан старт конференции педагогов. Это традиционное мероприятие ежегодно собирает учителей, дошкольных работников, сотрудников внешкольных учреждений региона, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.



В Южно-Сахалинске дан старт конференции педагогов. Это традиционное мероприятие ежегодно собирает учителей, дошкольных работников, сотрудников внешкольных учреждений региона, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

Поронайские шахматисты выиграли турнир в рамках «Кубка губернатора – 2017»

В Южно-Сахалинске прошел шахматный турнир в рамках XXI Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области «Кубка Губернатора – 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.



В Южно-Сахалинске прошел шахматный турнир в рамках XXI Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области «Кубка Губернатора – 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

Почти 500 сахалинцев решили голосовать 10 сентября не по месту регистрации

Месяц назад стартовала кампания по приёму заявлений избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по новому порядку. По данным избирательной комиссии региона, за это время заявления подали 470 избирателей.



Месяц назад стартовала кампания по приёму заявлений избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва по новому порядку. По данным избирательной комиссии региона, за это время заявления подали 470 избирателей.

Концерт Михаила Шуфутинского и группы «Банд Эрос» для Невельского района стали подарком ко Дню шахтёра

Компания «Горняк» такой сюрприз устраивает уже второй раз. В прошлом году на праздник привезли только Михаила Шуфутинского, в этом году решили сделать отдельный подарок и для молодёжной аудитории. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.



Компания «Горняк» такой сюрприз устраивает уже второй раз. В прошлом году на праздник привезли только Михаила Шуфутинского, в этом году решили сделать отдельный подарок и для молодёжной аудитории. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

Горожане и власти обсуждают благоустройство Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске прошли встречи горожан с представителями мэрии - по дальнейшему обустройству сквера имени Анкудинова и по возможной реализации обустройства пустыря в 15-м квартале города. Этим летом известный сквер заметно преобразился, и жители по достоинству оценили преобразовавшееся место.



В Южно-Сахалинске прошли встречи горожан с представителями мэрии - по дальнейшему обустройству сквера имени Анкудинова и по возможной реализации обустройства пустыря в 15-м квартале города. Этим летом известный сквер заметно преобразился, и жители по достоинству оценили преобразовавшееся место.

Пять человек погибли на дорогах Сахалина в выходные дни

За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.



За прошедшие выходные дни в Сахалинской области зарегистрированы 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.

На Сахалине страховые пенсии работающих пенсионеров выросли в среднем на 206 рублей

С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.



С августа нынешнего года работавшие в 2016 году пенсионеры начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение обусловлено проведением ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделении ПФР по Сахалинской области.

«Шепот звезд» на «Горном воздухе» посетили более тысячи человек

26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоялся «атмосферный» вечер «Шепот звезд». Гости приняли участие в танцевальных мастер-классах и покружились в вальсе под живую музыку, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В Корсакове проводили последние выходные лета

В минувшие выходные дни в Корсакове в зоне отдыха «Пригородное» прошла шоу-программа «Городские выходные». Жители и гости города весело и ярко проводили последний выходной уходящего лета, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.



В минувшие выходные дни в Корсакове в зоне отдыха «Пригородное» прошла шоу-программа «Городские выходные». Жители и гости города весело и ярко проводили последний выходной уходящего лета, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

Поисковики установили памятную табличку на горе Красной

Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».



Активисты сахалинского отделения «Поисковое движение России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта МиГ-17. В памятной церемонии приняли участие родные погибшего в авиакатастрофе лётчика, старшего лейтенанта Зиновьева. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России».