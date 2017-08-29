Новичков хоккейной команды «Сахалин» представили болельщикам

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1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.
28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.
Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.
Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В минувшие выходные на побережье залива Чайво прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, проявили силу и ловкость в традиционных состязаниях и играх, рассказали ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
28 августа на базе оздоровительного детского центра «Юбилейный» состоялось торжественное открытие шестой лагерной смены под названием «Лидеры Российского движения школьников». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Следственным отделом по Александровску-Сахалинскому местный житель подозревается в совершении преступления экстремистской направленности. В отношении 22-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно‐Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
2 голкипера, 5 защитников и 9 нападающих – с новичками хоккейной команды «Сахалин» познакомили журналистов и болельщиков. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе спортивного клуба.
За прошедшие сутки 28 августа 2017 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
В Холмске на море погиб подросток
Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Следственным отделом по Углегорску житель Шахтерска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
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2 голкипера, 5 защитников и 9 нападающих - с новичками хоккейной команды «Сахалин» познакомили журналистов и болельщиков. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе спортивного клуба.
В числе игроков, кому вручали клубные джерси и те спортсмены, кто защищал цвета островного клуба в прошлые годы - Михаил Курвяков, Федор Храпак, Кирилл Громов, Артем Сенатор, Александр Калинин.
Для остальных Азиатская хоккейная лига станет новым витком развития карьеры. Разве что форвард Сергей Чубыкин уже имел опыт игры в АХЛ в составе ХК «Голден Амур». Без представления не осталась и четверка сахалинцев. Ребята проходили сборы вместе с командой и до сих пор участвуют в тренировочном процессе, и как отметили на встрече, возможно, получат свой шанс в будущем сезоне.
После дежурной фото-сессии игроков с клубными майками в компании генерального директора Алексея Ан и главного тренера Михаила Комарова встреча плавно перетекла в пресс-конференцию, где вопросы задавали не только журналисты, но и болельщики.
Представителей СМИ и фанатов интересовали разные темы от пройденной предсезонной подготовки и изменения регламента АХЛ, до выбора капитана команды. Не обошли стороной и переход экс-капитана островитян Руслана Берникова в корейскую «Халлу».
- Однозначно не скажешь, победа это или поражение. Я просто пожелаю успехов Руслану в его хоккейной карьере. И посмотрим, кто сильней, - отметил главный тренер команды Михаил Комаров.
Увидеть кто сильней сахалинцы смогут уже совсем скоро. 3 и 4 сентября Южно-Сахалинск примет первые игры нового сезона Азиатской хоккейной лиги. Во дворце спорта «Кристалл» островитяне встретятся с ХК «Анян Халла».
В конце беседы генеральный директор ПСК «Сахалин» Алексей Ан подытожил: «У нас боевая команда, и она стремится завоевать кубок. Мы уже добились третьего места, завоевали два серебра, на очереди золотые медали».
1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.
28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.
Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.
Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В минувшие выходные на побережье залива Чайво прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, проявили силу и ловкость в традиционных состязаниях и играх, рассказали ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
28 августа на базе оздоровительного детского центра «Юбилейный» состоялось торжественное открытие шестой лагерной смены под названием «Лидеры Российского движения школьников». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Следственным отделом по Александровску-Сахалинскому местный житель подозревается в совершении преступления экстремистской направленности. В отношении 22-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно‐Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
2 голкипера, 5 защитников и 9 нападающих – с новичками хоккейной команды «Сахалин» познакомили журналистов и болельщиков. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе спортивного клуба.
За прошедшие сутки 28 августа 2017 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
В Холмске на море погиб подросток
Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Следственным отделом по Углегорску житель Шахтерска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
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