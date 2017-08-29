Новичков хоккейной команды «Сахалин» представили болельщикам

2 голкипера, 5 защитников и 9 нападающих - с новичками хоккейной команды «Сахалин» познакомили журналистов и болельщиков. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе спортивного клуба.

В числе игроков, кому вручали клубные джерси и те спортсмены, кто защищал цвета островного клуба в прошлые годы - Михаил Курвяков, Федор Храпак, Кирилл Громов, Артем Сенатор, Александр Калинин.

Для остальных Азиатская хоккейная лига станет новым витком развития карьеры. Разве что форвард Сергей Чубыкин уже имел опыт игры в АХЛ в составе ХК «Голден Амур». Без представления не осталась и четверка сахалинцев. Ребята проходили сборы вместе с командой и до сих пор участвуют в тренировочном процессе, и как отметили на встрече, возможно, получат свой шанс в будущем сезоне.

После дежурной фото-сессии игроков с клубными майками в компании генерального директора Алексея Ан и главного тренера Михаила Комарова встреча плавно перетекла в пресс-конференцию, где вопросы задавали не только журналисты, но и болельщики.

Представителей СМИ и фанатов интересовали разные темы от пройденной предсезонной подготовки и изменения регламента АХЛ, до выбора капитана команды. Не обошли стороной и переход экс-капитана островитян Руслана Берникова в корейскую «Халлу».

- Однозначно не скажешь, победа это или поражение. Я просто пожелаю успехов Руслану в его хоккейной карьере. И посмотрим, кто сильней, - отметил главный тренер команды Михаил Комаров.

Увидеть кто сильней сахалинцы смогут уже совсем скоро. 3 и 4 сентября Южно-Сахалинск примет первые игры нового сезона Азиатской хоккейной лиги. Во дворце спорта «Кристалл» островитяне встретятся с ХК «Анян Халла».

В конце беседы генеральный директор ПСК «Сахалин» Алексей Ан подытожил: «У нас боевая команда, и она стремится завоевать кубок. Мы уже добились третьего места, завоевали два серебра, на очереди золотые медали».