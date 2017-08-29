«Аврора» увеличивает частоту полетов из Южно‐Сахалинска в Саппоро

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно‐Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.

В связи с повышенным спросом добавляется еще одна частота. Рейсы из Южно‐Сахалинска в Саппоро будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, средам, четвергам и субботам. Рейсы выполняются на воздушном судне Q400.

Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в круглосуточном контакт‐центре авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.