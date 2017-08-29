Сахалинские школьники учатся быть лидерами на лагерной смене

28 августа на базе оздоровительного детского центра «Юбилейный» состоялось торжественное открытие шестой лагерной смены под названием «Лидеры Российского движения школьников». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

Российское движение школьников (РДШ) - общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.

Главная цель смены - распространение движения по Сахалинской области через информирование школьников о существующих направлениях движения, которые помогают ребятам определить сферу своих интересов.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом обратилась уполномоченная по правам ребенка при губернаторе Сахалинской области Любовь Устиновская, поздравив ребят с открытием новой, интересной смены.

Подготовка к линейке велась на протяжении всего организационного периода, где вожатые и воспитатели проводили игры на сплочение отрядов, репетировали общий танец, выявляли лидеров в отрядах.

В предстоящие три недели школьники смогут погрузиться в пять различных направлений движения: экологическое, личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное и гражданская активность, получив определенный опыт, учащиеся смогут передать знания в своих школах.

- Тон смене задало министерство образования Сахалинской области, именно оно учредило смену «Лидеры РДШ» на базе ОДЦ «Юбилейный». К подготовке мы приступили заранее, пригласив к сотрудничеству наших друзей - специалистов из ВДЦ «Океан», которые на базе своего центра уже реализовали и реализуют смены, где собирают активистов Российского движения школьников со всей страны с 2016 года. Они провели три семинара: для администрации лагеря, воспитателей и педагогов дополнительного образования, вожатых, чтобы все имели представление и знали свои цели и задачи. Сегодня четвертый день и, самое главное, чтобы смена оправдала наши ожидания, чтобы всё задуманное было достигнуто. Хочется видеть детей с горящими глазами, полными энергии на реализацию подготовленных проектов в своих районах, школах. Думаю, что такая смена станет постоянной, как «Казачок», «Казачий сполох» на нашей площадке, - рассказала начальник лагеря Татьяна Колосовская.

Российское движение школьников в Сахалинской области только начинает набирать обороты. Такая детская смена - это первый опыт в области, который даст вектор развития и определит дальнейшие основные направления работы.