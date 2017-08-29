На севере Сахалина отметили праздник Курэй

В минувшие выходные на побережье залива Чайво прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, проявили силу и ловкость в традиционных состязаниях и играх, рассказали ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.

В завершение праздника выступили национальные коллективы Сахалина и приглашенные артисты. Венцом торжества стали гонки на оленях.

Традиционно Курэй проходит в начале осени. Испокон веков уйльта и эвенки, коренные народы севера Сахалина устраивали веселое торжество, чтобы отвести злых духов и умилостивить добрых.

Прежде, чем начать праздник, гостям предложили пройти Ритуал очищения Чичипкан, чтобы каждый предстал перед верховным божеством эвенков Сэвэки с чистой душой, без злых мыслей. Право провести обряд очищения при помощи дыма можжевельника, который для эвенков считается священным, было предоставлено обрядовой группе во главе с уважаемым гостем, носителем эвенкийской культуры и языка из Республики Саха (Якутия) - Валентином Исаковым.

После участники обряда прошли через Чичипкан - расщепленное дерево. По преданию, после прохождения обряда Сэвэки отнесется к вам с благосклонностью и одарит вас и ваших близких своей благодатью и благоволением.

Во время обряда Хулгани все желающие повязали ленточки и загадали желание. Через обряд Еллувка прошли те, кто впервые оказались на празднике. Старейшина мажет лицо пришедшего сажей и таким образом представляет его родовому огню. После этого становятся полноправными членами рода.

Украшением праздника стали яркие номера национальных коллективов. Перед гостями выступили ансамбль «Сороде» (с. Вал), народный национальный хореографический ансамбль «Ари ла миф» (пгт. Ноглики), многонациональный ансамбль «Дорима» (с. Вал), народный ансамбль «Эннэкээн» (село Хатыстыр Республики Саха (Якутия), певица Маргарита Кириллова (Республика Саха (Якутия)), ансамбль «Гулун» (Государственный театр коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)).

После концерта представители народов померились силами в северном многоборье, приняли участие в состязаниях на силу и ловкость. Главным зрелищем праздника стали гонки на оленях.

Любое торжество не обходится без угощения. Хозяева земли пригласили всех желающих отведать национальные угощения - блюда из рыбы и ягоды, из мяса и птицы.

Накануне праздника в районном центре досуга в Ногликах в рамках празднования прошел спектакль Николая Курилова «О чем поешь в ночи, Белая Волчица...» на юкагирском языке с синхронным переводом. Перед зрителями выступили артисты государственного театра коренных малочисленных народов Севера (Якутск).