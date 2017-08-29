Шестеро пожарных тушили дверь в доме Южно-Сахалинска

В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

Первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. К этому моменту наблюдалось горение входной двери на площади в один квадратный метр.

Возгорание было локализовано в 00:09, а в 00:11 - полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 6 человек и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.