Южносахалинец завоевал серебро на первенстве мира по тхэквондо

В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

В составе сборной команды России в этих состязаниях принял участие воспитанник отделения тхэквондо СДЮСШОР по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска Георгий Боровиков. Островитянин выступал в весовой категории свыше 65 килограммов.

В первом поединке сахалинец нанес поражение спортсмену из Мексики. Победа придала сил нашему тхэквондисту, и он уверенно преодолел все отборочные этапы. Его серия побед была прервана лишь в финале в поединке с представителем Республики Корея. В итоге Георгий Боровиков стал обладателем серебряной медали.

Право выступить на первенстве мира сахалинский тхэквондист (тренер Денис Ким) завоевал в начале июля, став победителем первенства России среди кадетов в Белгороде.