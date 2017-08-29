На Сахалине больницу обязали вернуть матери ребенка-инвалида деньги, потраченные на лекарства

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Новости
13:13   Сахалинский колледж искусств отметит 1 сентября с музыкой и экскурсией
                 1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.

12:54   В Южно-Сахалинске задержали гражданку, объявленную в федеральный розыск
                 Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.

12:49   Южносахалинец подозревается в трех кражах банковских карт у знакомых
                 28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

12:33   «Бумеранг» рассказал об итогах курильской экспедиции 
                 Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.

12:27   Сахалинские власти будут возвращать горбушу к берегам: нынешнюю путину назвали провальной
                 Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

12:22   На побережье Охотского моря поймали с поличным браконьеров 
                 На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.

12:09   На Сахалине больницу обязали вернуть матери ребенка-инвалида деньги, потраченные на лекарства
                 Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

11:57   Южносахалинец завоевал серебро на первенстве мира по тхэквондо 
                 В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

11:50   Шестеро пожарных тушили дверь в доме Южно-Сахалинска 
                 В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

11:40   На севере Сахалина отметили праздник Курэй 
                 В минувшие выходные на побережье залива Чайво прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, проявили силу и ловкость в традиционных состязаниях и играх, рассказали ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.

11:35   Сахалинские школьники учатся быть лидерами на лагерной смене 
                 28 августа на базе оздоровительного детского центра «Юбилейный» состоялось торжественное открытие шестой лагерной смены под названием «Лидеры Российского движения школьников». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

11:18   22-летний сахалинец пойдет под суд за экстремизм 
                 Следственным отделом по Александровску-Сахалинскому местный житель подозревается в совершении преступления экстремистской направленности. В отношении 22-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

11:16   «Аврора» увеличивает частоту полетов из Южно&#8208;Сахалинска в Саппоро 
                 Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно&#8208;Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.

11:03   Новичков хоккейной команды «Сахалин» представили болельщикам 
                 2 голкипера, 5 защитников и 9 нападающих – с новичками хоккейной команды «Сахалин» познакомили журналистов и болельщиков. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе спортивного клуба.

10:05   Один погибший, четверо пострадавших: сводка ДТП на Сахалине за сутки
                 За прошедшие сутки 28 августа 2017 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.

28 августа
В Холмске на море погиб подросток 
                 Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Корыстный сахалинец воспользовался гостеприимством знакомой
                 19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Жителя Шахтерска подозревают в педофилии 
                 Следственным отделом по Углегорску житель Шахтерска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

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                 Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Полиция по горячим следам задержала гражданина, угнавшего автомобиль в Анивском районе
                 Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

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29 августа 2017 г., 12:09

На Сахалине больницу обязали вернуть матери ребенка-инвалида деньги, потраченные на лекарства

Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Надзорный орган установил, что, несмотря на то, что лечащим врачом ребенку-инвалиду назначено необходимое жизненно важное лекарственное средство, указанный препарат не был предоставлен медицинским учреждением в связи с  тем, что он отсутствует в Российской Федерации и не будет поступать до 2016 года.

В связи с этим, с октября 2013 года по август 2016 года мать несовершеннолетнего ребенка-инвалида вынуждена была покупать лекарственный препарат за счет собственных денежных средств в общей сумме 109 048,30 рублей.

В связи с этим, прокурор обратился в защиту прав ребенка-инвалида в Холмский городской суд с исковым заявлением о взыскании с Холмской ЦРБ в пользу заявительницы денежных средств, выплаченных для приобретение лекарственных средств.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Средства, израсходованные на приобретение лекарственных препаратов для ребенка, выплачены в полном размере.

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Автор: Острова


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13:13   Сахалинский колледж искусств отметит 1 сентября с музыкой и экскурсией
                 1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.

12:54   В Южно-Сахалинске задержали гражданку, объявленную в федеральный розыск
                 Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.

12:49   Южносахалинец подозревается в трех кражах банковских карт у знакомых
                 28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

12:33   «Бумеранг» рассказал об итогах курильской экспедиции 
                 Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.

12:27   Сахалинские власти будут возвращать горбушу к берегам: нынешнюю путину назвали провальной
                 Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

12:22   На побережье Охотского моря поймали с поличным браконьеров 
                 На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.

12:09   На Сахалине больницу обязали вернуть матери ребенка-инвалида деньги, потраченные на лекарства
                 Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

11:57   Южносахалинец завоевал серебро на первенстве мира по тхэквондо 
                 В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

11:50   Шестеро пожарных тушили дверь в доме Южно-Сахалинска 
                 В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

11:40   На севере Сахалина отметили праздник Курэй 
                 В минувшие выходные на побережье залива Чайво прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, проявили силу и ловкость в традиционных состязаниях и играх, рассказали ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.

11:35   Сахалинские школьники учатся быть лидерами на лагерной смене 
                 28 августа на базе оздоровительного детского центра «Юбилейный» состоялось торжественное открытие шестой лагерной смены под названием «Лидеры Российского движения школьников». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

11:18   22-летний сахалинец пойдет под суд за экстремизм 
                 Следственным отделом по Александровску-Сахалинскому местный житель подозревается в совершении преступления экстремистской направленности. В отношении 22-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

11:16   «Аврора» увеличивает частоту полетов из Южно&#8208;Сахалинска в Саппоро 
                 Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно&#8208;Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.

11:03   Новичков хоккейной команды «Сахалин» представили болельщикам 
                 2 голкипера, 5 защитников и 9 нападающих – с новичками хоккейной команды «Сахалин» познакомили журналистов и болельщиков. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе спортивного клуба.

10:05   Один погибший, четверо пострадавших: сводка ДТП на Сахалине за сутки
                 За прошедшие сутки 28 августа 2017 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.

28 августа
В Холмске на море погиб подросток 
                 Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Корыстный сахалинец воспользовался гостеприимством знакомой
                 19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Жителя Шахтерска подозревают в педофилии 
                 Следственным отделом по Углегорску житель Шахтерска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

На Сахалине ликвидирован наркопритон 
                 Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Полиция по горячим следам задержала гражданина, угнавшего автомобиль в Анивском районе
                 Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

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