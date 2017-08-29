29 августа 2017 г., 12:09

На Сахалине больницу обязали вернуть матери ребенка-инвалида деньги, потраченные на лекарства

Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Надзорный орган установил, что, несмотря на то, что лечащим врачом ребенку-инвалиду назначено необходимое жизненно важное лекарственное средство, указанный препарат не был предоставлен медицинским учреждением в связи с тем, что он отсутствует в Российской Федерации и не будет поступать до 2016 года.

В связи с этим, с октября 2013 года по август 2016 года мать несовершеннолетнего ребенка-инвалида вынуждена была покупать лекарственный препарат за счет собственных денежных средств в общей сумме 109 048,30 рублей.

В связи с этим, прокурор обратился в защиту прав ребенка-инвалида в Холмский городской суд с исковым заявлением о взыскании с Холмской ЦРБ в пользу заявительницы денежных средств, выплаченных для приобретение лекарственных средств.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Средства, израсходованные на приобретение лекарственных препаратов для ребенка, выплачены в полном размере.