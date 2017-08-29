На побережье Охотского моря поймали с поличным браконьеров

На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.

На месте задержания обнаружены и изъяты грузовой и легковой автомобили (ГАЗ 66 и УАЗ 3151), резиновая лодка, рыбацкие костюмы, бредень, сочки, рыба лососевых пород общим весом около 3 тонн.

В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по закреплению доказательной базы и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В целях сковывания браконьерской деятельности и предупреждения массовой преступности в сфере незаконного промысла водных биологических ресурсов, сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области ежедневно проводят контрольно-проверочные и оперативно-розыскные мероприятия по всему островному региону.

Практика задержаний показывает, что одним закидным неводом браконьеры могут ежедневно добывать более тонны водных биоресурсов и последнее задержание преступной группы, осуществляющей незаконную добычу лосося в прибрежной зоне, тому подтверждение.