29 августа 2017 г., 12:27

Сахалинские власти будут возвращать горбушу к берегам: нынешнюю путину назвали провальной

Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Глава региона заявил об этом в ходе совещания с руководителями рыбопромышленных ассоциаций, территориального управления Росрыболовства, Сахалинрыбвода, научных организаций контролирующих и правоохранительных органов.

Нынешняя лососевая путина, еще не закончившись, уже оказалась провальной, отметил глава региона. В настоящее время рыбаки Сахалина и Курил выловили 18,6 тысячи тонн горбуши. При этом на охотоморском побережье Сахалина добыто всего лишь 24 % от общего объема возможного вылова, который изначально прогнозировала рыбохозяйственная наука. Напомним, что в 2009 году в том же районе рыбаки взяли более 220 тысяч тонн лосося. На фоне резкого падения объемов добычи горбуши в Сахалинской области возросли объемы вылова этого вида на Камчатке.

В течение многих лет в Сахалинской области с целью сохранения и преумножения стад тихоокеанских лососей активно строили рыбоводные заводы. В основном за государственные деньги, или при существенной поддержке органов власти. Сегодня таких предприятий - частных, государственных, переданных в аренду - насчитывается более 40. Лососевые рыбоводные заводы, судя по отчетным материалам, ежегодно выпускают более 800 миллионов штук искусственно выращенной молоди горбуши и кеты.

- Политика, направленная на сохранение и увеличение запасов тихоокеанских лососей, не принесла тех результатов, которые обещали ученые, - сделал вывод Олег Кожемяко. - Однако многие руководители рыбоводных заводов стали считать, что вся рыба, пришедшая на нерест в реки, где расположены их предприятия, - искусственного происхождения или «заводская», что пропускать ее к естественным нерестилищам не нужно. Заходящую в реки рыбу стали изымать с помощью рыбоучетных заграждений. Фактически, такие сооружения стали средством пополнения бюджетов рыбоводных предприятий, а не мерой по предотвращению заморов на естественных нерестилищах. Это недопустимо. Рыбоводные заводы должны дополнять и увеличивать репродуктивный потенциал природных нерестилищ, а не замещать их.

По мнению губернатора, подход, который прежде практиковали областное агентство по рыболовству, руководство территориальных органов Росрыболовства, отраслевая наука, сформировал систему практически бесконтрольного изъятия ценного ресурса. У берегов островного региона возник частокол неводов, количество которых существенно превышает исторически сбалансированную промысловую нагрузку, существовавшую до середины 80-х годов прошлого столетия. При этом без должного внимания остались вопросы охраны естественных нерестилищ. Никто должным образом не контролировал, насколько эффективно ведется работа по искусственному воспроизводству. Нет четкого понимания того, какова доля «заводской» рыбы в общем объеме идущего на нерест лосося.

Ситуация очень серьезная, но не безнадежная, констатировал Олег Кожемяко. Он поручил руководству отрасли в сотрудничестве с учеными разработать комплекс мер, которые позволят восстановить ресурсный потенциал сахалинской горбуши. В первую очередь, речь идет о снижении промысловой нагрузки на нерестовые скопления, активизации борьбы с браконьерством. По мнению губернатора, необходимо усилить работу по регулированию численности морского зверя, который оказывает существенное воздействие на запасы лососевых. В этом плане необходимо оказывать поддержку традиционным промыслам коренных малочисленных народов Севера.

Олег Кожемяко потребовал тщательно проанализировать положение дел в сфере искусственного воспроизводства лососевых рыб, оценить реальные объемы выпуска мальков на рыбоводных предприятиях области. Следует принять меры по восстановлению естественных нерестилищ и более строгому рассмотрению предложений по установке рыбоучетных заграждений, которые должны быть именно рыбоучетными, а не «рыбоизымающими».

Губернатор обозначил необходимость перемен в составе областной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. В настоящее время в ее составе представители региона составляют всего лишь 25 процентов. Это неизбежно сказывается как на качестве принимаемых решений, так и на возможностях реализации интересов области.

- Мы должны сделать все, чтобы горбуша вернулась к берегам Сахалина, и наш регион вновь стал ключевым центром развития лососевого хозяйства России, - поставил задачу Олег Кожемяко.