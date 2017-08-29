Сахалинские власти будут возвращать горбушу к берегам: нынешнюю путину назвали провальной

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1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.
28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.
Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.
Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В минувшие выходные на побережье залива Чайво прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, проявили силу и ловкость в традиционных состязаниях и играх, рассказали ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
28 августа на базе оздоровительного детского центра «Юбилейный» состоялось торжественное открытие шестой лагерной смены под названием «Лидеры Российского движения школьников». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Следственным отделом по Александровску-Сахалинскому местный житель подозревается в совершении преступления экстремистской направленности. В отношении 22-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно‐Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
2 голкипера, 5 защитников и 9 нападающих – с новичками хоккейной команды «Сахалин» познакомили журналистов и болельщиков. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе спортивного клуба.
За прошедшие сутки 28 августа 2017 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
В Холмске на море погиб подросток
Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Следственным отделом по Углегорску житель Шахтерска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
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Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Глава региона заявил об этом в ходе совещания с руководителями рыбопромышленных ассоциаций, территориального управления Росрыболовства, Сахалинрыбвода, научных организаций контролирующих и правоохранительных органов.
Нынешняя лососевая путина, еще не закончившись, уже оказалась провальной, отметил глава региона. В настоящее время рыбаки Сахалина и Курил выловили 18,6 тысячи тонн горбуши. При этом на охотоморском побережье Сахалина добыто всего лишь 24 % от общего объема возможного вылова, который изначально прогнозировала рыбохозяйственная наука. Напомним, что в 2009 году в том же районе рыбаки взяли более 220 тысяч тонн лосося. На фоне резкого падения объемов добычи горбуши в Сахалинской области возросли объемы вылова этого вида на Камчатке.
В течение многих лет в Сахалинской области с целью сохранения и преумножения стад тихоокеанских лососей активно строили рыбоводные заводы. В основном за государственные деньги, или при существенной поддержке органов власти. Сегодня таких предприятий - частных, государственных, переданных в аренду - насчитывается более 40. Лососевые рыбоводные заводы, судя по отчетным материалам, ежегодно выпускают более 800 миллионов штук искусственно выращенной молоди горбуши и кеты.
- Политика, направленная на сохранение и увеличение запасов тихоокеанских лососей, не принесла тех результатов, которые обещали ученые, - сделал вывод Олег Кожемяко. - Однако многие руководители рыбоводных заводов стали считать, что вся рыба, пришедшая на нерест в реки, где расположены их предприятия, - искусственного происхождения или «заводская», что пропускать ее к естественным нерестилищам не нужно. Заходящую в реки рыбу стали изымать с помощью рыбоучетных заграждений. Фактически, такие сооружения стали средством пополнения бюджетов рыбоводных предприятий, а не мерой по предотвращению заморов на естественных нерестилищах. Это недопустимо. Рыбоводные заводы должны дополнять и увеличивать репродуктивный потенциал природных нерестилищ, а не замещать их.
По мнению губернатора, подход, который прежде практиковали областное агентство по рыболовству, руководство территориальных органов Росрыболовства, отраслевая наука, сформировал систему практически бесконтрольного изъятия ценного ресурса. У берегов островного региона возник частокол неводов, количество которых существенно превышает исторически сбалансированную промысловую нагрузку, существовавшую до середины 80-х годов прошлого столетия. При этом без должного внимания остались вопросы охраны естественных нерестилищ. Никто должным образом не контролировал, насколько эффективно ведется работа по искусственному воспроизводству. Нет четкого понимания того, какова доля «заводской» рыбы в общем объеме идущего на нерест лосося.
Ситуация очень серьезная, но не безнадежная, констатировал Олег Кожемяко. Он поручил руководству отрасли в сотрудничестве с учеными разработать комплекс мер, которые позволят восстановить ресурсный потенциал сахалинской горбуши. В первую очередь, речь идет о снижении промысловой нагрузки на нерестовые скопления, активизации борьбы с браконьерством. По мнению губернатора, необходимо усилить работу по регулированию численности морского зверя, который оказывает существенное воздействие на запасы лососевых. В этом плане необходимо оказывать поддержку традиционным промыслам коренных малочисленных народов Севера.
Олег Кожемяко потребовал тщательно проанализировать положение дел в сфере искусственного воспроизводства лососевых рыб, оценить реальные объемы выпуска мальков на рыбоводных предприятиях области. Следует принять меры по восстановлению естественных нерестилищ и более строгому рассмотрению предложений по установке рыбоучетных заграждений, которые должны быть именно рыбоучетными, а не «рыбоизымающими».
Губернатор обозначил необходимость перемен в составе областной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. В настоящее время в ее составе представители региона составляют всего лишь 25 процентов. Это неизбежно сказывается как на качестве принимаемых решений, так и на возможностях реализации интересов области.
- Мы должны сделать все, чтобы горбуша вернулась к берегам Сахалина, и наш регион вновь стал ключевым центром развития лососевого хозяйства России, - поставил задачу Олег Кожемяко.
1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.
28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.
Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.
Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В минувшие выходные на побережье залива Чайво прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, проявили силу и ловкость в традиционных состязаниях и играх, рассказали ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
28 августа на базе оздоровительного детского центра «Юбилейный» состоялось торжественное открытие шестой лагерной смены под названием «Лидеры Российского движения школьников». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Следственным отделом по Александровску-Сахалинскому местный житель подозревается в совершении преступления экстремистской направленности. В отношении 22-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно‐Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
2 голкипера, 5 защитников и 9 нападающих – с новичками хоккейной команды «Сахалин» познакомили журналистов и болельщиков. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе спортивного клуба.
За прошедшие сутки 28 августа 2017 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
В Холмске на море погиб подросток
Следственным отделом по Холмску проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
19 августа в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 21-летняя жительница районного центра. Девушка сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, и уточнила обстоятельства, предшествовавшие исчезновению гаджета, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Следственным отделом по Углегорску житель Шахтерска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Сотрудники УКОН УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидировали притон для изготовления и потребления наркотических средств, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Стражам порядка пришлось гнаться за угонщиком. 28 августа примерно 01:40 сахалинским инспекторам ГИББД поступило сообщение из дежурной части о том, что водитель автомобиля японского производства не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
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