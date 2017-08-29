«Бумеранг» рассказал об итогах курильской экспедиции

Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.

В экспедиции приняли двое участников тех событий. В 1997 году более трех месяцев спасатели искали пропавший пограничный отряд, изучив за это время каждый метр Симушира. Руководил спасательными работами В.А. Поляков, в честь которого назван Сахалинский поисково-спасательный отряд. В ходе поисковых работ выяснилось, что все пограничники мертвы, причиной этому стало безответственное отношение к вопросам безопасности.

Вторая цель экспедиции была познавательной - изучение центральных Курильских островов и наблюдение за морскими млекопитающими. На островах Уруп и Симушир японцы активно стоили военные объекты, также развивался китобойный промысел. В советское время на этих островах так же было много военных. Остатки военных городков разрушаются под воздействием суровой курильской погоды, природа забирает свое. Целый военный городок в бухте Броутона сейчас брошен и представляет сейчас жалкое зрелище человеческой бесхозяйственности. На севере острова Уруп до сих пор сохранились японский аэродром, остатки самолетов и техники, нередко встречаются хорошо сохранившиеся топливные бочки Вермахта времен 1941-1944 годов. В ходе экспедиции были найдены множество ДОТов (долговременная огневая точка) периода второй мировой войны.

Общая протяженность морского пути составила около 2 000 километров. Старт и финиш экспедиции был в поселке Охотском. Для этой цели был подготовлен парусный катамаран, готовый к таким переходам. В ходе экспедиции также было совершенно восхождение на вулкан Прево ( по данным участников - это первовосхождение, еще ни разу туда не поднимался человек).

На всем протяжении маршрута парусный катамаран сопровождали морские млекопитающие. Участники постоянно встречали большие скопления косаток, дельфинов, китов и ластоногих. Наиболее запомнились пять семей косаток, встретившихся одновременно возле острова Кетой, и три кашалота в проливе Фриза. Все морские млекопитающие спокойно относились к парусному катамарану и не боялись его. Несмотря на то, что прямых угроз морским млекопитающим сейчас нет, а китобойный промысел в России запрещен, особое беспокойство вызывают большие топливные емкости, брошенные военными. Сейчас они ёмкости сгнили, а остатки топлива текут в море.

В ходе экспедиции участники познакомились с работой золотодобывающей компании «Курилгео» и убедились в экологической безопасности производства. Членам экспедиции показали работу карьера и завода по добыче золота, рассказали об истории освоения месторождения. В свою очередь члены «Бумеранга» и спасатели провели встречу с работниками «Курилгео» и рассказали о своей работе и важности сохранения морских млекопитающих.

Экспедиция стала возможна благодаря поддержке организаций «Курилгео», «Экоспас», «Центр молодежных инициатив», ЗАО «Петросах» и ООО «Айленд ФМ».

Осенью в клубе «Бумеранг» начинается набор детей и молодежи на занятия по туризму, экологическому просвещению и помощи морским млекопитающим. Все желающие могут записаться по телефону 28-79-70.