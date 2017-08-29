29 августа 2017 г., 12:49

Южносахалинец подозревается в трех кражах банковских карт у знакомых

28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 33-летний южносахалинец. Мужчина знал потерпевшего, как и пароль от его банковской карты, поскольку ранее подсмотрел пин-код, вводимый заявителем во время покупок в магазине. Затем, улучив подходящий момент, он похитил карточку и в ближайшем банкомате осуществил операцию по обналичиванию с карты денежных средств на вышеуказанную сумму.

Полицейским известно о трех подобных преступлениях, в совершении которых подозревается данный гражданин. Во всех случаях потерпевшими от действий злоумышленника стали его знакомые, в чьем обществе он, как правило, распивал алкогольные напитки.

По факту краж возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.