29 августа 2017 г., 12:54

В Южно-Сахалинске задержали гражданку, объявленную в федеральный розыск

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.

Спустя некоторое время он был задержан сотрудниками правоохранительных органов за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Оставшись одна в незнакомом ей островном крае, гражданка решила вернуться к себе на родину. На тот момент она проживала в съемной квартире, срок сдачи которой истекал на днях.

Предприимчивая девушка решила воспользоваться сложившимися обстоятельствами в корыстных целях. Она дала объявление о сдаче жилья в аренду, на которое откликнулся 19-летний приезжий, который в качестве предоплаты передал злоумышленнице 25 000 рублей. Когда потерпевший приехал на указанный адрес заселяться, он встретил владельца жилплощади. После непродолжительной беседы с ним молодой человек понял, что его обманули. Тогда о случившемся он сообщил в городское управление полиции.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемой. Кроме того стало известно, что гражданка объявлена в федеральный розыск за то, что скрывается от суда, избравшего в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу за совершение грабежа.

Женщина была водворена в следственный изолятор и этапирована с Сахалинской области.