29 августа 2017 г., 13:13

Сахалинский колледж искусств отметит 1 сентября с музыкой и экскурсией

1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.

Первое сентября в колледже искусств - это фестиваль музыки, весёлого общения, интересных знакомств и хорошего настроения. Он будет состоять из нескольких локаций, где каждый гость сможет погрузиться в «фирменную» и свойственную только колледжу искусств атмосферу творчества и полета.

Праздник начнется в 9:30 у стен колледжа с неформальной встречи студентов с преподавателями; знакомства с первокурсниками и их родителями. Гостей колледжа ждет веселая радиогазета с поздравлениями от администрации и директора колледжа.

Следующая часть программы - торжественная. В концертном зале в музыкальном формате студентов и педагогов поздравят лучшие коллективы колледжа и выпускники прошлых лет.

В 11 часов начнется экскурсия по городу для ребят-первокурсников. Этот своеобразный фото-тур познакомит приезжих студентов с самыми красивыми местами.

Завершится праздник в 13 часов музыкально-развлекательной программой Open-air. На импровизированной сцене в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина студенты эстрадного отделения устроят зажигательную дискотеку.