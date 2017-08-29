Военный оркестр из Монголии примет участие в фестивале «Спасская башня на Сахалине»

В составе музыкальных коллективов IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» определился еще один участник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.

В островной регион к радости зрителет приедет Образцово-показательный оркестр Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии. Руководит им Заслуженный деятель искусств Монголии, полковник Чойжилжав Гансух.

Этот коллектив участвовал в III фестивале «Спасская башня на Сахалине» два года назад. Оркестранты из Монголии запомнились и полюбились сахалинской публике своим национальным колоритом, интересной и самобытной манерой выступлений, а также высоким исполнительским мастерством.

- Планировал выступить перед зрителями на нынешнем фестивале и Оркестр Тихоокеанского флота РФ из Владивостока - участник второй «Спасской башни на Сахалине». Однако военная служба полна внезапных изменений в первоначальных планах, из-за которых музыкальный коллектив, увы, не сможет побывать у нас на острове в этом году. Надеемся увидеть и услышать оркестр Тихоокеанского флота на следующем фестивале!, - рассказали в филармонии.

Фестиваль «Спасская башня на Сахалине» пройдет в нашей области с 7 по 10 сентября и охватит 9 районов: выступления военных оркестров состоятся в Южно-Сахалинске, Аниве, Корсакове, Долинске, Холмске, Невельске, Поронайске, Томари и Смирных.