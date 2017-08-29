Жительница Холмска ударила ножом бывшего сожителя в ходе застолья

28 августа в дежурную часть полиции Холмска из приемного покоя районной больницы поступило сообщение, что в медучреждение в тяжелом состоянии доставлен 48-летний мужчина. У него диагностировали проникающее ранение грудной полости, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. По горячим следам сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия и задержали причастную к деянию гражданку. Ей оказалась 45-летняя местная жительница, являющаяся бывшей сожительницей потерпевшего гражданина.

Как установлено, за несколько часов до происшествия потерпевший и подозреваемая распивали вместе спиртные напитки. После обильного употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленница взяла кухонный нож и ударила им мужчину в область груди.

В настоящий момент подозреваемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.