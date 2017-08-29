На Сахалине отпечатаны все бюллетени к выборам депутатов областной Думы

28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии региона.

В процедуре приняли участие кандидаты, представители избирательных объединений, участвующих в выборах, сотрудники типографии, ФГУП «Спецсвязь России».

Таким образом, в Сахалинской области отпечатаны уже все бюллетени. Выпущено 387 200 штук для голосования по единому избирательному округу и столько же - для голосования по одномандатным округам (при численности избирателей 382 245).

Первая партия избирательных бюллетеней была передана членам избирательной комиссии Сахалинской области 19 августа. Спецсвязью их отправили в Южно-Курильск, Курильск и Оху, а также в Северо-Курильск.

- В первую очередь в типографии изготовили бюллетени для тех округов, где проходит досрочное голосование, в труднодоступных и отдаленных участках. 28 августа - финиш, изготовлена вторая партия бюллетеней для Южно-Сахалинска и близлежащих округов. Южно-Сахалинская городская территориальная избирательная комиссия забрала бюллетени из типографии самостоятельно в сопровождении полиции. Всем остальным муниципальным образованиям бюллетени будут доставлены посредством спецсвязи, - сообщила секретарь избирательной комиссии Сахалинской области Марина Андриянова.

При передаче бюллетеней обеспечиваются все необходимые условия безопасности. Каждая пачка отмечена специальным штрих-кодом. Двери типографии с той стороны, откуда осуществляется вывоз, опечатаны до присутствия принимающих сторон.

Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени были переданы членам избирательной комиссии Сахалинской области с правом решающего голоса по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых избирательных бюллетеней.

После передачи бюллетеней избиркомам на типографии уничтожили все трафареты и бракованные образцы.

До начала выборов бюллетени будут оставаться под ответственным хранением в сейфах в территориальных избиркомах, а затем их передадут на участки.

На округ № 1 по единому избирательному округу (с разбивкой на региональные группы, соответствующие одномандатным округам) и по одномандатным округам предназначены по 29 200 бюллетеней, на округ № 2 - 27 200, № 3 - 25 400, № 4 - 30 000, № 5 - 30 500, № 6 - 25 700, № 7 - 23 600, № 8 - 26 800, № 9 - 29 700, № 10 - 29 500, № 11 - 26 300, № 12 - 28 500, № 13 - 24 400, № 14 - 30 400.

Данные о распределении избирательных бюллетеней исходя из численности избирателей можно посмотреть здесь http://www.sakhalin.izbirkom.ru/news/2947/

Кроме того, накануне в ТИКи были переданы специальные знаки (марки) для защиты избирательных бюллетеней. Как сообщала избирательная комиссия региона, их изготовлено 5 000 штук (http://www.sakhalin.izbirkom.ru/news/2935/) В свою очередь территориальные комиссии передадут марки в участковые избирательные комиссии вместе с бюллетенями для голосования.

Выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва состоятся 10 сентября 2017 года. Они пройдут по смешанной избирательной системе: из 28 депутатов 14 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 14 - по одномандатным округам (мажоритарная система).