На Сахалине отпечатаны все бюллетени к выборам депутатов областной Думы

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Сегодня в 15:47 в Долинском районе зарегистрировано землетрясение в 10 километрах юго-восточнее села Быков. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5, глубина - 16 км сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии региона.
28 августа в дежурную часть полиции Холмска из приемного покоя районной больницы поступило сообщение, что в медучреждение в тяжелом состоянии доставлен 48-летний мужчина. У него диагностировали проникающее ранение грудной полости, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В составе музыкальных коллективов IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» определился еще один участник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
В среду, 30 августа, возле областной универсальной научной библиотеки состоится выставка «Тобою гордится держава великий татарский народ». Она приурочена ко Дню Республики Татарстан, сообщили ТИА «Острова» в общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области».
1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.
28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
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Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.
Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
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2 голкипера, 5 защитников и 9 нападающих – с новичками хоккейной команды «Сахалин» познакомили журналистов и болельщиков. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе спортивного клуба.
За прошедшие сутки 28 августа 2017 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
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28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии региона.
В процедуре приняли участие кандидаты, представители избирательных объединений, участвующих в выборах, сотрудники типографии, ФГУП «Спецсвязь России».
Таким образом, в Сахалинской области отпечатаны уже все бюллетени. Выпущено 387 200 штук для голосования по единому избирательному округу и столько же - для голосования по одномандатным округам (при численности избирателей 382 245).
Первая партия избирательных бюллетеней была передана членам избирательной комиссии Сахалинской области 19 августа. Спецсвязью их отправили в Южно-Курильск, Курильск и Оху, а также в Северо-Курильск.
- В первую очередь в типографии изготовили бюллетени для тех округов, где проходит досрочное голосование, в труднодоступных и отдаленных участках. 28 августа - финиш, изготовлена вторая партия бюллетеней для Южно-Сахалинска и близлежащих округов. Южно-Сахалинская городская территориальная избирательная комиссия забрала бюллетени из типографии самостоятельно в сопровождении полиции. Всем остальным муниципальным образованиям бюллетени будут доставлены посредством спецсвязи, - сообщила секретарь избирательной комиссии Сахалинской области Марина Андриянова.
При передаче бюллетеней обеспечиваются все необходимые условия безопасности. Каждая пачка отмечена специальным штрих-кодом. Двери типографии с той стороны, откуда осуществляется вывоз, опечатаны до присутствия принимающих сторон.
Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени были переданы членам избирательной комиссии Сахалинской области с правом решающего голоса по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых избирательных бюллетеней.
После передачи бюллетеней избиркомам на типографии уничтожили все трафареты и бракованные образцы.
До начала выборов бюллетени будут оставаться под ответственным хранением в сейфах в территориальных избиркомах, а затем их передадут на участки.
На округ № 1 по единому избирательному округу (с разбивкой на региональные группы, соответствующие одномандатным округам) и по одномандатным округам предназначены по 29 200 бюллетеней, на округ № 2 - 27 200, № 3 - 25 400, № 4 - 30 000, № 5 - 30 500, № 6 - 25 700, № 7 - 23 600, № 8 - 26 800, № 9 - 29 700, № 10 - 29 500, № 11 - 26 300, № 12 - 28 500, № 13 - 24 400, № 14 - 30 400.
Данные о распределении избирательных бюллетеней исходя из численности избирателей можно посмотреть здесь http://www.sakhalin.izbirkom.ru/news/2947/
Кроме того, накануне в ТИКи были переданы специальные знаки (марки) для защиты избирательных бюллетеней. Как сообщала избирательная комиссия региона, их изготовлено 5 000 штук (http://www.sakhalin.izbirkom.ru/news/2935/) В свою очередь территориальные комиссии передадут марки в участковые избирательные комиссии вместе с бюллетенями для голосования.
Выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва состоятся 10 сентября 2017 года. Они пройдут по смешанной избирательной системе: из 28 депутатов 14 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 14 - по одномандатным округам (мажоритарная система).
Сегодня в 15:47 в Долинском районе зарегистрировано землетрясение в 10 километрах юго-восточнее села Быков. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5, глубина - 16 км сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии региона.
28 августа в дежурную часть полиции Холмска из приемного покоя районной больницы поступило сообщение, что в медучреждение в тяжелом состоянии доставлен 48-летний мужчина. У него диагностировали проникающее ранение грудной полости, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В составе музыкальных коллективов IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» определился еще один участник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
В среду, 30 августа, возле областной универсальной научной библиотеки состоится выставка «Тобою гордится держава великий татарский народ». Она приурочена ко Дню Республики Татарстан, сообщили ТИА «Острова» в общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области».
1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.
28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.
Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.
Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В минувшие выходные на побережье залива Чайво прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, проявили силу и ловкость в традиционных состязаниях и играх, рассказали ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
28 августа на базе оздоровительного детского центра «Юбилейный» состоялось торжественное открытие шестой лагерной смены под названием «Лидеры Российского движения школьников». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Следственным отделом по Александровску-Сахалинскому местный житель подозревается в совершении преступления экстремистской направленности. В отношении 22-летнего островитянина возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно‐Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
2 голкипера, 5 защитников и 9 нападающих – с новичками хоккейной команды «Сахалин» познакомили журналистов и болельщиков. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе спортивного клуба.
За прошедшие сутки 28 августа 2017 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
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