«Аврора» увеличивает частоту полетов из Южно-Сахалинска в Саппоро

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно‐Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.



Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 ноября 2017 года увеличивает частоту регулярных полётов из Южно‐Сахалинска в японский город Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.

Житель Поронайска изнасиловал бывшую жену

36-летняя жительница Поронайска обратилась к следователям с заявлением о привлечении к уголовной ответственности её бывшего супруга. Как сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области, он изнасиловал женщину.



36-летняя жительница Поронайска обратилась к следователям с заявлением о привлечении к уголовной ответственности её бывшего супруга. Как сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области, он изнасиловал женщину.

В Смирных откроются отделения Юнармии и кикбоксинга

В минувшее воскресенье, 27 августа, в Смирных состоялся Фестиваль боевых искусств, который был приурочен к празднованию 70-летия со дня основания населенного пункта, а также в честь открытия в Смирныховском районе отделений кикбоксинга и Юнармии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минспорте.



В минувшее воскресенье, 27 августа, в Смирных состоялся Фестиваль боевых искусств, который был приурочен к празднованию 70-летия со дня основания населенного пункта, а также в честь открытия в Смирныховском районе отделений кикбоксинга и Юнармии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минспорте.

В Долинском районе произошло землетрясение

Сегодня в 15:47 в Долинском районе зарегистрировано землетрясение в 10 километрах юго-восточнее села Быков. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5, глубина - 16 км сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.



Сегодня в 15:47 в Долинском районе зарегистрировано землетрясение в 10 километрах юго-восточнее села Быков. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5, глубина - 16 км сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

На Сахалине отпечатаны все бюллетени к выборам депутатов областной Думы

28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии региона.



28 августа в областной типографии состоялась передача второй отпечатанной партии избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии региона.

Жительница Холмска ударила ножом бывшего сожителя в ходе застолья

28 августа в дежурную часть полиции Холмска из приемного покоя районной больницы поступило сообщение, что в медучреждение в тяжелом состоянии доставлен 48-летний мужчина. У него диагностировали проникающее ранение грудной полости, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



28 августа в дежурную часть полиции Холмска из приемного покоя районной больницы поступило сообщение, что в медучреждение в тяжелом состоянии доставлен 48-летний мужчина. У него диагностировали проникающее ранение грудной полости, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Военный оркестр из Монголии примет участие в фестивале «Спасская башня на Сахалине»

В составе музыкальных коллективов IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» определился еще один участник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.



В составе музыкальных коллективов IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» определился еще один участник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.

30 июня в Южно-Сахалинске пройдет День татарской культуры

В среду, 30 августа, возле областной универсальной научной библиотеки состоится выставка «Тобою гордится держава великий татарский народ». Она приурочена ко Дню Республики Татарстан, сообщили ТИА «Острова» в общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области».



В среду, 30 августа, возле областной универсальной научной библиотеки состоится выставка «Тобою гордится держава великий татарский народ». Она приурочена ко Дню Республики Татарстан, сообщили ТИА «Острова» в общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области».

Сахалинский колледж искусств отметит 1 сентября с музыкой и экскурсией

1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.



1 сентября в Сахалинском колледже искусств состоится праздник, посвященный Дню знаний. Преподаватели, студенты колледжа откроют новую, 59-ю страницу своей летописи торжественно, ярко и энергично, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.

В Южно-Сахалинске задержали гражданку, объявленную в федеральный розыск

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.



Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность 23-летней жительницы областного центра к мошенничеству. Как рассказали ТИА «Острова» в ведомстве, девушка в начале года прибыла на Сахалин из Якутска к своему молодому человеку.

Южносахалинец подозревается в трех кражах банковских карт у знакомых

28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



28 августа стражам порядка в Южно-Сахалинске поступило заявление от 61-летнего гражданина о том, что в минувшее воскресенье у него похитили банковскую карту. С нее впоследствии было снято более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

«Бумеранг» рассказал об итогах курильской экспедиции

Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.



Курильская экспедиция клуба «Бумеранг» подошла к концу. Она продлилась 24 дня. Ее основная цель была посвящена памятным событиям 20-летней давности, когда на острове Симушир погибли 5 пограничников и на их поиски были отправлены сахалинские спасатели. Об этом ТИА «Острова» рассказали в клубе.

Сахалинские власти будут возвращать горбушу к берегам: нынешнюю путину назвали провальной

Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.



Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать комплекс мер, которые позволят в течение нескольких ближайших лет возродить стада «красной рыбы», которые нерестятся на Сахалине и Курилах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

На побережье Охотского моря поймали с поличным браконьеров

На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.



На побережье Охотского моря в 10 километрах севернее мыса Острый Долинского района задержали троих граждан РФ. Они грузили в транспорт незаконно выловленную рыбу, сообщили ТИА «Острова» в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.

На Сахалине больницу обязали вернуть матери ребенка-инвалида деньги, потраченные на лекарства

Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.



Прокуратура Холмска провела проверку по обращению гражданки о вынужденной оплате лекарственных средств, приобретенных на восстановление здоровья ребенка-инвалида. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Южносахалинец завоевал серебро на первенстве мира по тхэквондо

В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.



В египетском городе Шармль-эль-Шейх состоялось первенство мира по тхэквондо WTF среди кадетов. Свое мастерство показали сильнейшие юноши и девушки планеты в возрасте от 12 до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Шестеро пожарных тушили дверь в доме Южно-Сахалинска

В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.



В ночь на 29 августа в одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Крайней Южно-Сахалинска загорелась дверь. Сообщение об этом поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона около полуночи, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

На севере Сахалина отметили праздник Курэй

В минувшие выходные на побережье залива Чайво прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, проявили силу и ловкость в традиционных состязаниях и играх, рассказали ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.



В минувшие выходные на побережье залива Чайво прошел праздник оленеводов Курэй. Гости участвовали в обрядах, проявили силу и ловкость в традиционных состязаниях и играх, рассказали ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.

Сахалинские школьники учатся быть лидерами на лагерной смене

28 августа на базе оздоровительного детского центра «Юбилейный» состоялось торжественное открытие шестой лагерной смены под названием «Лидеры Российского движения школьников». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.



28 августа на базе оздоровительного детского центра «Юбилейный» состоялось торжественное открытие шестой лагерной смены под названием «Лидеры Российского движения школьников». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.