В Смирных откроются отделения Юнармии и кикбоксинга

В минувшее воскресенье, 27 августа, в Смирных состоялся Фестиваль боевых искусств, который был приурочен к празднованию 70-летия со дня основания населенного пункта, а также в честь открытия в Смирныховском районе отделений кикбоксинга и Юнармии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском минспорте.

В этот день на центральной площади города выступили творческие коллективы района, а спортивные федерации кикбоксинга, джиу-джитсу, тхэквондо и ММА устроили показательные выступления и спарринг-поединки.

- 11 сентября состоится торжественное открытие отделения при общеобразовательной школе, а до этого момента местные юнармейцы примут участие в турнире по кикбоксингу, который пройдет в Томари,- отметил руководитель сахалинской федерации кикбоксинга Алексей Буторин. - Уже сейчас о своем желании вступить в ряды юнармейцев сказали более 20 ребят. Мы уверены, что после официального открытия отделения в Смирных, эта цифра значительно возрастет.