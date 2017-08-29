Житель Поронайска изнасиловал бывшую жену

36-летняя жительница Поронайска обратилась к следователям с заявлением о привлечении к уголовной ответственности её бывшего супруга. Как сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области, он изнасиловал женщину.

В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Сахалинец заключен под стражу.

По версии следствия, потерпевшая с супругом находилась в разводе. Однако мужчина иногда приходил к бывшей супруге по новому месту жительства, где избивал женщину. Так, 22 августа 2017 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь пришел к бывшей жене.

Женщина вызвала наряд сотрудников полиции, а сама вместе с ребенком пошла ночевать к знакомым. Утром потерпевшая вернулась домой, следом за ней пришел и бывший супруг, который против воли женщины проник в квартиру и, применяя к ней физическое насилие, совершил в отношении неё насильственный половой акт.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.